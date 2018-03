Am Samstag, den 27.02.2016, steigen die Bloc Moves 2016 in der Bloc-Hütte Augsburg für Damen und Herren ab 14 Jahren. Im Wettkampfzeitraum von 11 Uhr bis 16 Uhr stehen den Teilnehmern 35 Boulderprobleme in unterschiedlichen Schwierigkeiten zur Verfügung.