Das Rheinland. Unendliche Weiten. Die Heimat der soul moves und 2015 fordern sie erneut alles von den Teilnehmern. In Aachen am Samstag den 31. Januar 2015, in Wesseling (Köln) am Samstag den 28. Februar 2015 und final in Düsseldorf am Samstag den 21. März 2015 heißt es ENERGIE. Strom braucht ihr im Körper, bis Euch die Finger brennen.