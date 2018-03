Am 19. Oktober 2014 konnte der mittlerweile 14-jährige Philipp Gaßner die Route "Happy Bizeps to you" (8b+) am Schleier Wasserfall punkten. Nachdem Philipp an diesem Tag erstmals im Durchstiegsversuch über die zweite Schlüsselstelle kam, ließ er sich dann trotz Sonneneinstrahlung auch oben nicht mehr abwerfen.