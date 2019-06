Jetzt vollzieht der amerikanische Multi-Tool-Pionier aus Portland, Oregon, mit Leatherman FREE die umfangreichste Produkteinführung in seiner mehr als 35-jährigen Unternehmenshistorie.

Dabei haben nicht nur die erfahrenen Design- und Entwicklerteams von Leatherman die neue Serie maßgeblich geprägt – auch das Feedback von Fans und Liebhabern hat Einzug in die Produktentwicklung erhalten. Leatherman FREE verfügt über mehrere Designpatente, wird traditionell in den USA gefertigt und bietet seinen Kunden 25 Jahre Garantie.

Mit der Markteinführung von Leatherman FREE verstärkt Leatherman auch seine Präsenz in Europa. Seit März 2019 steuert Leatherman Europe seine Aktivitäten vom neuen Europa-Headquarter in Ratingen aus.

Fotostrecke: Leatherman FREE

„Vor 35 Jahren hat Tim Leatherman das Multifunktions-Werkzeug daheim in seiner Garage erfunden. Schon bald darauf wurde der Leatherman zum Synonym für die Kategorie der Multi-Tools“, erklärt Ben Rivera, Präsident und CEO der Leatherman Tool Group.

„In den letzten dreieinhalb Jahrzehnten haben wir es unseren Kunden auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre kleinen und großen Herausforderungen des Alltags souverän zu meistern. 2019 erfinden wir das 1983 von Tim entwickelte Multi-Tool mit dem Launch von Leatherman FREE neu. Hinter Leatherman FREE verbirgt sich eine ganze Reihe von Tools, die sowohl die Marke Leatherman als auch das Anwendererlebnis auf die nächste Stufe heben“, freut sich Kai Olschinski, EU Marketing Manager der Leatherman Europe GmbH, auf die neue Generation.

Einzigartige Magnet-Technologie, einfachste Handhabung

Leatherman FREE zeichnet sich durch eine neuartige, magnetische Konstruktion und besonders komfortable Handhabung aus. Alle Tools lassen sich einfach mit einem leichten Daumendruck bedienen. Der Vorteil: Das Ein- und Ausklappen gelingt ganz ohne Fingernägel, ein Abbrechen der Fingernagelspitzen gehört der Vergangenheit an. Dank der innovativen Magnet-Technologie sind die einzelnen Tools weniger Reibung ausgesetzt. Das reduziert den Verschleiß und macht Leatherman FREE noch langlebiger.

Leatherman FREE lässt sich überaus nutzerfreundlich bedienen, da das ausgeklügelte System einen schnelleren Zugang zu den Werkzeugen ermöglicht. Die einzelnen Tools sind alle von außen zugänglich und können mit nur einer Hand aus- und eingeklappt werden. Durch den „Klick-Mechanismus“ wissen Nutzer absolut sicher, dass das Tool richtig eingerastet und somit einsatzbereit ist.

Sie müssen sich damit nicht auf ihr Multi-Tool konzentrieren, sondern können sich ganz ihrem Projekt widmen. Wie alle Leatherman-Multi-Tools, wird auch die FREE Serie in Portland, Oregon produziert.

Leatherman FREE ab April 2019 erhältlich

Leatherman FREE wird in insgesamt drei Serien mit jeweils zwei Modellen aufgelegt.

Auftakt von Leatherman FREE macht im April 2019 die FREE P Serie. Die neue Serie besteht aus 420er Stahl und ist ein leichtes, langlebiges Multi-Tool. Neben vielen der klassischen Leatherman Werkzeuge bieten FREE P2 und FREE P4 neue Funktionen und Technologien.

Verfügbar ab Juni 2019 ist die FREE T Serie. Die neuen Leatherman FREE T2 und T4 Multi-Tools verfügen über acht bis zwölf hochfunktionelle Werkzeuge in einer praktischen, kompakten Größe. Damit sind sie für den alltäglichen Gebrauch ideal.

Die ab Juli 2019 erhältliche Leatherman FREE K Serie ist eine Reihe von Mehrzweck-Messern. Entwickelt für Taschenmesser-Liebhaber, die eine vielseitige Funktionalität wünschen, ist das wichtigste Merkmal dieser Reihe die hochwertige 420er Stahlklinge.

Leatherman FREE auf einen Blick

Alle Werkzeuge sind von außen zugänglich – man benötigt keine Fingernägel mehr zum Öffnen und Schließen der einzelnen Tools

Die innovative Magnet-Technologie sorgt für eine problem- und reibungslose Nutzung der Tools; alle Werkzeuge lassen sich mit einer Hand aus- bzw. einklappen

Das neue Schließsystem reduziert die Reibung drastisch und setzt auf Elastomer-Federn – für besondere Langlebigkeit

Die spezielle Haptik ermöglicht leichtgängiges Öffnen und Schließen der Werkzeuge; der Klick-Mechanismus gibt ein sicheres Gefühl, dass das Tool vollständig und fest eingerastet ist.

Die texturierte Oberfläche sorgt für ein unverwechselbares Design und verbesserte Griffigkeit

Die Leatherman Story

Alles begann im Jahr 1976, als der junge Tim Leatherman mit seiner Frau in einem kleinen 300-Dollar-Fiat quer durch Europa reiste. Während der Reise benötigte Tim Werkzeuge für die Reparatur seines gebrauchten Fiats – Werkzeuge, die sein Taschenmesser nicht bot.

Hier wurde die Idee für ein Mehrzweck-Tool geboren. Zurück in den USA machte sich Tim umgehend an die Entwicklung. Das Resultat war der Leatherman, der Helfer für alle kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Und bis heute setzt sich Tims Erfolgsgeschichte in jedem seiner Multi-Tools fort.

Die ganze Geschichte gibt es unter www.leatherman.com/de_DE/leatherman-difference.html

Über Leatherman

1983 von Tim Leatherman gegründet, ist die Leatherman Tool Group mit Sitz in Oregon, USA, der weltweit größte Hersteller von hochwertigen Multifunktions-Werkzeugen mit Vertrieb in mehr als 80 Ländern. Getreu seiner Prinzipien – unerschütterliche Beständigkeit, ausgeklügeltes Design und der Fähigkeit, den Tag zu meistern – unterstützt Leatherman Menschen auf der ganzen Welt, große und kleine Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.

Leatherman ist stolz auf seine Herkunft: Am Sitz in Portland, Oregon, befinden sich Produktionsstätte und Firmenzentrale im selben Gebäude. Die neue Zentrale von Leatherman Europe wurde im März 2019 in Ratingen eröffnet.

Weitere Informationen unter www.leatherman.de sowie auf Facebook (@Leatherman.de) und Instagram (@leatherman_deutschland)