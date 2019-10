Drei Mal kletterte Dani Arnold die Comici-Dimai Route in einer Seilschaft und bereitete sich akribisch vor, bevor er die Nordwand der Grossen Zinne am 5. September 2019 für seinen Speed-Rekord-Versuch in Angriff nimmt und erneut Geschichte schreibt.

Die legendäre, 550 Meter lange, teils überhängende Bergwand gehört zu den Gipfeln der Drei Zinnen, ein markanter Gebirgsstock in den Sextner Dolomiten in Italien.

Die Bedingungen bei seinem Speed Rekord sind alles andere als einfach: «Der Fels ist nicht immer ganz fest und aufgrund der vielen Begehungen durch andere Seilschaften etwas abgeschmiert, wie poliert», erklärt Dani.

Fotostrecke: Dani Arnold in der „Comici“

Während eine erfahrene Seilschaft sechs bis sieben Stunden für den Aufstieg benötigt, erreicht der 35-Jährige bei seinem Speed Rekord nach etwas mehr als 46 Minuten sein Ziel und unterbietet den bis dahin bestehenden Rekord um beinahe 20 Minuten.

Der Schweizer überholt in der Wand zwei Seilschaften und am Gipfel eine weitere, ehe er, überwältigt von seinen Gefühlen, ganz oben steht:

«Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel. Vor weniger als zwei Monaten war ich auf meinem ersten 8000er – wer sich im Klettern auskennt weiss, dass man danach nicht in seiner besten Form und eher müde ist. In so kurzer Zeit wieder so fit zu werden, ist schon cool!», schwärmt Dani kurze Zeit später.

Video: Dani Arnold in der „Comici“

Wie stolz der Urner auf seine Leistung ist, verrät er mit einem Augenzwinkern: «Fast alle grossen Bergsteiger haben an den Zinnen ihre Spuren hinterlassen – jetzt gehöre ich auch ein wenig dazu.»

