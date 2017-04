Das Sichtungscamp für den DAV Expeditionskader Damen 2017-2019 findet von 10. bis 18. Juni 2017 in Chamonix statt. Im Anschluss werden die geeignetsten Teilnehmerinnen für die neue Nachwuchsfördergruppe nominiert.

Bei dem Sichtungscamp geht es nicht nur um die reine sportliche Leistung, sondern auch um Teamfähigkeit, Motivation und eine passende Lebensplanung.

Die Ausbildung, Betreuung und Begleitung der jungen Alpinistinnen übernehmen sehr erfahrene Bergführer und Trainer, die selbst exzellente Bergsteiger/Kletterer mit Expeditionserfahrung sind. Das Training beginnt bereits im Sommer 2017, die Abschlussexpedition steht 2019 auf dem Programm.

Voraussetzungen

Am Sichtungscamp können weibliche DAV-Mitglieder im Alter von 15 bis 24 Jahren teilnehmen. Das Kletterkönnen muss im alpinen Fels mindestens im VI. Grad liegen, im Klettergarten mindestens im oberen VII. Grad. Es sollte Erfahrung in Eiswänden, im Wasserfalleis und auch im kombinierten Gelände vorhanden sein.

Die Auswahl der Teilnehmerinnen erfolgt über Leistungsnachweise (Tourenbericht), wobei das Alter berücksichtigt wird.

Daten zum Camp

Termin: 10.-18. Juni 2017

Ort: Chamonix Montblanc, (Frankreich), Unterkunft UCPA Chamonix

Preis: 500,- Euro

Die Unterkunft befindet sich in Chamonix oder in der Region am Fuße des Montblanc-Massives mit seinen unzähligen Klettermöglichkeiten. Der Teilnehmerpreis für das Camp deckt einen Teil der Kosten für Unterbringung und Vollverpflegung. Die weiteren Kosten, z. B. für Hüttenübernachtungen und die betreuenden Bergführer übernimmt der DAV.

Bitte beachtet, dass die ausgewählten Teilnehmerinnen im Anschluss an das Camp direkt weiter nach Friedrichshafen zur Fachmesse OUTDOOR am 19./20. Juni fahren werden, um dort Sponsoren und Partner kennen zu lernen – es wäre also gut, diese beiden Tage ggf. flexibel einzuplanen.

Haftung/Versicherung

Die Maßnahme ist im Rahmen der DAV-Haftpflichtversicherung versichert, die Teilnehmer im Alpinen Sicherheits-Service des DAV.

Anmeldung

Anmeldung mit einem Motivationsschreiben, Tourenbericht, Lebenslauf und Angaben zu Geburtsdatum und Sektionszugehörigkeit sowie vollständiger Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse bitte an:

Deutscher Alpenverein, Ressort Leistungssport, Philipp Abels, Postfach 500220, 80972 München oder per E-Mail an philipp.abels@alpenverein.de.

Anmeldeschluss: 30. April 2017

