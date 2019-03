Der DAV fördert den leistungsorientierten Nachwuchs in verschiedenen Programmen. Junge Alpinistinnen und Alpinisten haben beispielsweise die Chance, in den Expeditionskader aufgenommen zu werden. Außerdem werden mit den Nachwuchscamps Ausbildungswochen zu verschiedenen Themenschwerpunkten angeboten.

Expedkader für Damen und Herren

Seit dem Jahr 2000 gibt es den DAV-Expeditionskader. Dem Beispiel in Frankreich folgend werden seit 2011 auch reine Frauenkader ausgebildet. Zeitlich versetzt befinden sich ein Expedkader Männer und ein Expedkader Frauen in der Ausbildung. Über jeweils drei Jahre werden in der Regel sechs Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen von einem Profialpinisten oder einer Profialpinistin durch verschiedene Ausbildungsinhalte begleitet.

Dabei werden alle Disziplinen des Leistungsbergsteigens behandelt. Dazu gehören Alpin-, Riss-, Trad-, Eis-, Mixed- oder Bigwallklettern, Hochtouren, Lawinenkunde, Bergrettung oder Mentaltraining. Ziel ist es, alpine Allrounder und Allrounderinnen auszubilden. Als Abschluss jeder Kaderzeit wird eine Expedition geplant und durchgeführt. Die letzte Abschlussexpedition der Männer ging 2018 zum Shivling (6543 m) im indischen Garhwal Himalaya.

Das sogenannte „Matterhorn Indiens“ wurde erfolgreich über den Westgrat bestiegen. 2019 wird ein spannendes Jahr: Im Juni werden beim Sichtungscamp in Chamonix die Männer für einen neuen Kader ausgewählt; die Abschlussexpedition bringt den Frauenkader im September nach Indien.

Nachwuchscamp: Anmeldung bis 25. März

Als Teil der Nachwuchsförderung im Leistungsbergsteigen veranstaltet der Deutsche Alpenverein seit 2014 pro Jahr bis zu 3 Trainingscamps, um ambitionierte Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Entwicklung zu leistungsstarken und verantwortungsbewussten Alpinisten zu unterstützen. Das Programm richtet sich an junge und ambitionierte Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die in den einzelnen Disziplinen ihr Können verbessern möchten oder eine alpine Weiterbildung außerhalb des Expeditionskaders wünschen. Für Interessierte am Expeditionskader hingegen bieten sich die Nachwuchscamps perfekt als Vorbereitung an.

In einer intensiven Woche vermitteln Profibergsteiger und Bergführer den Teilnehmenden Hintergrundwissen, Tourenplanung, Taktik und Sicherungstechniken und geben Verbesserungsmöglichkeiten und Empfehlungen in Bezug auf das individuelle Können. Nachwuchscamps gibt es zu einzelnen Themenschwerpunkten wie Winterbergsteigen, Alpinklettern, Hochtouren oder Tradklettern und können unabhängig voneinander absolviert werden.

Vom 15. bis 20. April 2019 findet zum ersten Mal das „Nachwuchscamp Skialpinismus“ statt. Die Bewerbungsfrist endet am 25. März. Alle Details sind hier zu finden. Geplant sind im Juni 2019 das „Nachwuchscamp Rissklettern“ im Elbsandstein und Ende August/Anfang September das „Nachwuchscamp Tradklettern“ im Salbit.

Förderung für weltweite Expeditionen

Neben dem Expeditionskader und den Nachwuchscamps bietet der Deutsche Alpenverein eine Expeditionsförderung an und unterstützt gemäß seiner Förderrichtlinien private Expeditionen finanziell. Seit einigen Jahren können neben klassischen Expeditionen auch ambitionierte alpine Felsprojekte gefördert werden.

Durch die Berichte aus den geförderten Expeditionen verfügt der DAV über ein wachsendes Online-Archiv ausführlicher Expeditionsberichte, die sich als Recherchequelle und Vorbereitung für geplante Expeditionen großer Beliebtheit erfreuen.

Neben besonderen alpinen Risiken zählen auch politische Unsicherheiten in den meist entlegenen Zielländern zu den Gefahren einer Expedition. Da die expeditionsspezifischen Risiken nicht vom Alpinen Sicherheitsservice (ASS) gedeckt werden, bietet der Deutsche Alpenverein des Weiteren eine besondere, Datums- und unternehmungsgebundene Expeditionsversicherung und Beratung an.

Die Partner und Unterstützer

Der Deutsche Alpenverein bedankt sich herzlich bei den Partnern und Unterstützern: