Am 10. November 2016 bezwangen die The North Face Athleten Hansjörg Auer und Alex Blümel als erstes Team den Ostgipfel des Gimmigela (7.005m) von der nepalesischen Nordseite des Berges aus.

Es ist zudem der bislang dritte bekannte Aufstieg überhaupt nach Expeditionen in den Jahren 1993 und 1994. An der Grenze zwischen Nepal und Indien liegt der Gimmigela Chuli East, der Nebengipfel des Gimmigela Chuli (7.350m), unter anderem auch bekannt als „Gimmigelas Schwester“. Noch niemand hat sich an der steilen Nordwand versucht, was es zu einem gut versteckten und epischen Projekt in der entlegenen Gegend Kangchenjunga machte.

Nach einer fünftägigen Wanderung durch den Dschungel entlang des Tamar Flusses und durch die höher gelegenen Plateaus des Ghunsa Tales, haben Auer und Blümel ihr Basecamp etwas oberhalb des klassischen Pangpema Basecamps– einem der begehrtesten Plätze Nepals – aufgeschlagen.

Fotostrecke: Hansjörg Auer und Alex Blümel am Gimmigela Chuli East

Das Duo startete Akklimatisierungs-Aufstiege am Dhromo Southridge, und nach drei Nächten auf 5.900 Metern machten sie sich am 8. November auf zur Nordwand des Gimmigela Chuli East. Einem nassen Monsun mit hohem Niederschlag verdanken sie es, dass sie die 1.200 Meter hohe Wand in perfektem Zustand vorfanden.

Nach zwei Übernachtungen, von denen die zweite am finalen Gipfel-Kamm die beiden besonders herausforderte, da die kleine Stelle extremem Wind ausgesetzt war, erreichten sie den Gipfel am 10. November um 7.30 Uhr morgens. Ein kalter, windiger und klarer Morgen erlaubte ihnen schließlich eine weite Aussicht in die Bergkette von Sikkim und auf die noch unerforschte Ostwand des Kangchenjunga.

„Es war eine dieser Expeditionen, bei denen alles perfekt läuft. Ein großartiges Projekt, eine noch großartigere Freundschaft, ein schneller und leicht alpinistischer erster Aufstieg und eine „Königslinie“ an einem 7.000 Meter hohen Gipfel in einer der entlegensten Gegenden des Himalayas,“ resümiert Hansjörg Auer.

„Danke an Axel für die schöne Zeit an und neben der Wand, und an Elias (Fotograf) und Matteo (Filmer), die die Zeit im Basecamp während der Expedition noch herzlicher machten.“

