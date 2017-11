Oktober 2017: LOWA-Athletin Ines Papert verbringt acht Wochen in Patagonien mit zwei Zielen im Sinn: Sie will ihrem Sohn die patagonischen Berge näherbringen und den Fitz Roy im Winter besteigen.

Extrembergsteigerin Ines Papert reiste von August bis Oktober nach Patagonien, um dort zwei Projekte zu verwirklichen. Das erste Ziel war, ihrem Sohn Emanuel (17) die Kultur und Bergwelt Patagoniens zu zeigen und mit ihm einige Touren zu klettern. Ihr zweites Anliegen war, zusammen mit Luka Lindić (SLO) den Fitz Roy über eine alte, noch nie wiederholte Route zu klettern

Im August flog Extrembergsteigerin Ines Papert (GER) mit ihrem Sohn Emanuel, Paolo Marazzi (ITA) und Luka Lindić (SLO) nach Patagonien. Die erste Hälfte der Reise verbrachte sie mit ihrem Sohn und Marazzi in den patagonischen Bergen um das Bergsteigerdorf El Chalten herum. Die deutsche Ausnahmebergsportlerin wollte ihrem Sohn die eindrücklichen Berge dort zeigen und mit ihm einige Routen klettern.

Gemeinsam konnte sie die Mixed-Route Super Domo am Cerro Domo Blanco bis auf die letzte Seillänge klettern. Leider war diese völlig eisfrei und daher nicht zu klettern. Es war eine großartige Erfahrung für Paperts Sohn Emanuel, der zum ersten Mal in einer Mixed-Route kletterte. Aufgrund der anhaltenden schlechten Wetterverhältnisse war Paperts nächstes Ziel der Cerro Solo.

Sie nahmen die Skier mit und gingen früh morgens in der Dunkelheit los. Großartige Schneebedingungen ermöglichten es ihnen, den gesamten Berg mit Skiern wieder abzufahren. Es war eine einmalige und beeindruckende Erfahrung für das Team. Nach einigen Tagen, die Papert mit ihrem Sohn beim Bouldern verbrachte, musste Emanuel dann abreisen, um pünktlich zum Schulbeginn wieder in Bayern zu sein.

Video: Ines Papert im patagonischen Winter 2017

Ines Papert und Luka Lindić blieben in El Chalten und hofften auf besseres Wetter. Ihr Plan war, über eine 1983 eröffnete Route auf den Fitz Roy zu klettern. Der Slowene Silvo Karo und sein Team haben damals den Weg über die Devil’s Dihedral erstbegangen. Seitdem ist es keiner Seilschaft geglungen, die Tour zu wiederholen. Papert und Lindić haben sich eine Schneehöhle am Passo Superior gegraben, um im Falle einer Wetterbesserung sofort am Einstieg sein zu können.

Nach drei Tagen endlosem Schneefalls wurden die Bedingungen besser, allerdings nur kurz. Zudem lag massenweise Neuschnee in der geplanten Route. Sie zogen es daher vor, einen steilen, 400m hohen Couloir am Aguja Val Biois zu klettern.

In den letzten beiden Wochen haben sie einen weiteren Versuch gestartet, den sie allerdings auf halber Höhe am Aguja Mermoz aufgrund des Schnees und zu wenig Eis abbrechen mussten. Papert und Lindić mussten Patagonien mit dem etwas bitteren Nachgeschmack verlassen, dass sie ihr Vorhaben wetterbedingt nicht verwirklichen konnten.

Die beiden werden ihr jetzt gesammeltes Wissen um die Bedingungen und die Route vor Ort nun nutzen, um möglicherweise einen erneuten Versuch in nicht ganz so ferner Zukunft zu starten.

www.ines-papert.de