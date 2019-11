Konstrukteur für Kletteranlagen (m/w/d) und Montagehelfer (m/w/d) bei On Top Klettern gesucht

Die Firma On Top Klettern GmbH gehört zu den Pionieren im Kletterwandbau in Europa. Seit über 20 Jahren entwickelt und fertigt die Firma spezielle Kletterwände, Boulderwände, Klettertürme und Klettergriffe für Freizeit, Sport, Spiel & Therapie.

On Top Klettern Gesellschaft für Freizeitsport mbH

– führender Hersteller von Kletterwänden in Deutschland –

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen erfahrenen

Konstrukteur für Kletteranlagen (m/w/d)

freiberuflich oder in Teilzeit

Ihre Aufgaben

Als Konstrukteur für Kletteranlagen liegen Ihre Aufgaben insbesondere in der Konstruktion verschiedenster Kletter- und Boulderanlagen im Innen- und Außenbereich. Außerdem umfasst Ihr Aufgabengebiet die kreative Produktweiter und –neuentwicklung. Sie sind es gewohnt mit verschiedenen Auftraggebern wie z.B. Architekten oder Kommunen zu kommunizieren.

Ihr Profil

Sie verfügen idealerweise über ein FH- oder Universitätsstudium als technischer Ingenieur. Sie haben in vergleichbaren Bereichen bereits mehrjährige Berufserfahrungen sammeln können und besitzen Projekterfahrung, u.a. beim Bau von Kletteranlagen. Sie verfügen über CAD-Anwenderkenntnisse, möglichst auch DICAM. Sie verfügen über Kletterkenntnisse und haben Klettererfahrung. Sie haben zusätzlich gute Englisch und MS-Office Kenntnisse, sind kommunikationsstark und haben eine schnelle Auffassungsgabe.

Unser Angebot

Sie erwartet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer teamorientierten Arbeitsatmosphäre. Wir wollen mit Ihnen unseren eingeschlagenen Weg zum innovativen und qualitativen Marktführer für den Bau von Kletterwänden konsequent fortsetzen. Ihre Vergütung entspricht den Zielen und Aufgaben sowie den Herausforderungen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an

On Top Klettern GmbH

Herrn Herbert Büttgen,

Vorgebirgsstr. 5,

50389 Wesseling,

oder per E-Mail an

h.buettgen@ontopklettern.de

www.ontopklettern.de