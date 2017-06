Nur dreieinhalb Jahre nach seinem sehr späten Einstieg in den Klettersport mit 17 Jahren, gelang ihm die Sensation: In China wurde er 2009 zum Boulderweltmeister gekürt. Nach einer Verletzungspause meldete er sich kürzlich bei der Boulder-EM 2015 in Innsbruck mit souveränen Leistungen zurück.

Nach gut 2 Jahren Zwangspause hieß es Top 3 nach dem Semifinale, 6. im Finale bedeutet: Alexey Rubtsov ist erneut in der absoluten Weltelite vertreten. Wie dem inzwischen 26-jährigen sein anfänglicher, fulminanter Raketenstart glückte?

Warum nicht unbedingt der stärkste Athlet die Wettkämpfe gewinnt?

Wie der Akademiker, mit weniger Trainingsaufwand denn je und „neuen, russischen Systemen“, spätestens 2016 sogar die derzeitigen Champions Adam Ondra und Jan Hojer auf die Plätze verweisen will?

Weshalb „Felsmotivation“ und „Trainingspartner-Spirit“ für ihn dazugehören?

Wie, warum und vor allem wann er 15 Griffbalken-Klimmzüge mit über 50 kg (!) Zusatzlast bei nur 64 kg eigenem Kampfgewicht meistert? Alle Antworten in seinem ersten Podcast-Interview mit Jürgen Reis. Live on tape, topaktuell und inkl. Kletterprofi Sven Albinus samt Gewinnspiel im Abspann. Powerquest Postcast: Alexey Rubtsov http://download.power-quest.cc/PQ-podcast510.mp3