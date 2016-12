Der neue Film "Shifting Dreams" der The North Face Athletin Caroline Ciavaldini (Frankreich) hat in den vergangenen Tagen beim "Kendal Mountain Festival" in Großbritannien Premiere gefeiert.

Der Film dokumentiert, wie die Kletterin 2015 als erste Frau überhaupt den Aufstieg an der berüchtigten Route „Voie Petit" am Grand Capucin des Mont-Blanc-Massivs meistert. Der Film dokumentiert, wie Caroline die härteste Herausforderung ihres Lebens angeht – den „Voie Petit" zu klettern. Die Route zählt zu den schwierigsten hochalpinen Routen der Alpen in einer Höhe von 3.500 Metern. Erstmals wurde „Voie Petit" von Arnaud Petit, einem preisgekrönten Kletterer und Bergführer, erfolgreich bestiegen. Von ihm sagt man, er habe die Welten des Kletterns und des Alpinismus zusammengebracht. Seinen Spuren folgend, tauchte Caroline in die Welt des traditionellen Kletterns ein und begann, unterstützt von Ehemann und Kletterpartner James Pearson, mit der Vorbereitung auf die gewaltige Aufgabe. „Shifting Dreams" erzählt die Geschichte von Carolines Entwicklung von einer erstklassigen Wettkampfkletterin hin zu einer exzellenten traditionellen Kletterin und Alpinistin, als die sie die historische „Voie Petit" erklimmt. Im Film wird außerdem eindrucksvoll gezeigt, was diese Leistung für sie als Athletin bedeutet.