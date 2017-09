10 Jahre Soulmoves Süd

Kaum zu glauben, dass die Spaßwettkampf Serie "Soulmoves Süd" - bereits auf eine volle Dekade ultimativer Boulder Highlights zurückblicken darf.

Inspiriert durch die gleichnamige Serie aus Nordrhein-Westfalen, haben Boulderwelt Gründer Dave Cato und Tom Brenzinger, sowie seine Frau Mic von Boulders Kletterhallenservice, die Serie 2008 mit dem Zusatz „Süd“ nach Bayern geholt.

In diesen bewegten zehn Jahren ist wirklich unfassbar viel passiert: 2008 waren die Boulder noch in klassischen Kletterhallen eingeschraubt. Unterer Teil der Routen raus, Boulder rein. Für die Teilnehmer von damals hieß das dann vor allem: Crashpads nicht vergessen!

Heute erfreut sich das Bouldern als eigenständige Spielart des Kletterns allgemeiner Beliebtheit und hat in großzügigen, reinen Boulderhallen seinen Platz gefunden. Die Griffe sind in Form und Farbe immer abgefahrener geworden. Fette Volumen sind heute keine Seltenheit mehr. Die Wände sind aufwendiger konstruiert und beschichtet.

Außerdem sind die geforderten Bewegungen beim Bouldern von Jahr zu Jahr dynamischer, koordinativer und komplexer geworden. Das Bouldern hat in allen Facetten eine echte Evolution erlebt, die sich mit jeder neuen Partie Soulmoves Süd ziemlich gut beobachten lies.

Manche Dinge ändern sich nie. Und das ist gut so!

Das Konzept des beliebten Community Events mit jeweils 35 Bouldern in 3 Runden, in drei unterschiedlichen Hallen, hat sich über all die Jahre bewährt. Die Soulmoves Süd sind ein Spaßwettkampf für alle, die Lust auf eine Herausforderung haben und vom Bouldervirus unheilbar infiziert sind. Ganz egal auf welchem Niveau ihr unterwegs seid, die Soulmoves Süd vereinen alle Boulderfreaks zu einer unvergesslichen Session in drei Akten!

Seit 2014 sind die Boulderwelt München Ost und Regensburg gemeinsam mit der Boulderhalle E4 aus Nürnberg regelmäßige Gastgeber der Soulmoves Süd. Das bleibt auch in diesem Jahr so!

30.09.2017 SMS 10.1 – Boulderwelt München Ost

28.10.2017 SMS 10.2 – Boulderwelt Regensburg

25.11.2017 SMS 10.3 – Boulderhalle E4, Nürnberg

Das wird ein Wahnsinns-Wiedersehen mit alle alten Hasen! Motivierte Newbies werden natürlich herzlich in den Kreis aufgenommen. Ihr dürft euch auf einige Überraschungen gefasst machen: Tom Brenzinger packt wieder die feinsten Griffneuheiten aus und die Routenbauteams basteln euch crazy Bewegungspuzzle daraus! Meldet euch am besten direkt für die erste Runde in der Boulderwelt München Ost an.

Alle Infos auf einen Blick zusammen gefasst:

Ablauf an allen Runden:

10-12 Uhr – Registrierung (auch für vorangemeldete Teilnehmer)

12 Uhr – Gemeinsamer Start

18 Uhr – Abgabe Laufzettel, Ergebnisse final mit App in „Climber Contest“ erfasst

Im Anschluss: Siegerehrung der Tagessieger bzw. Gesamtsieger, Verlosung toller Preise unter allen Teilnehmern

Startgebühr pro Runde:

Bei Voranmeldung 15 Euro (inklusive Verpflegungspaket und T-Shirt)

Bei Nachmeldung am Wettkampftag 20 Euro (inklusive Verpflegungspaket und T-Shirt solange der Vorrat reicht)

Voranmeldung:

Ihr könnt euch ab sofort online für die erste Runde in der Boulderwelt München Ost bis zum einschl. 24.9.17 online voranmelden unter: www.boulderwelt-muenchen-ost.de/veranstaltung/soulmoves-10-anmeldung/

Für die beiden anderen Runden startet die Voranmeldung unter dem gleichen Link jeweils nach der vorherigen Runde und endet jeweils am Donnerstag vor dem Wettkampftag.

SMS 10.2: Boulderwelt Regensburg: Voranmeldung ab Do 04.10. bis 22.10.17

SMS 10.3 Boulderhalle E4 Nürnberg: Voranmeldung ab Do 02.11. bis 19.11.17

Adressen:

Boulderwelt München Ost

Friedenstrasse 22a

81671 München

Boulderwelt Regensburg

Im Gewerbepark, A46

93059 Regensburg

Boulderhalle E4

Allersberger Str. 185,

90461 Nürnberg

Weitere Information unter www.boulderwelt-muenchen-ost.de