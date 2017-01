Mit voll Karacho ins neue Boulderjahr. Die Boulderwelt Regensburg startet direkt zum Jahresauftakt mit einer Neuauflage des Bavarian Boulder Battles aka Triple B.

Ein Spaßwettkampf für alle – vom frisch infizierten Boulderneuling bis Superboulderking oder -queen. Egal ob das dein erster Spaßwettkampf ist oder du nicht genug davon bekommen kannst – eins ist gewiss: Der Bavarian Boulder Battle 2017 wird legendär.

Dich erwarten gleich drei Runden exklusiver Boulderspaß mit jeweils 35 unterschiedlichen Bouldern von federleicht bis elefantenschwer. Die Trend(boulder)setter der Boulderwelt errichten Dir ein unvergessliches, facettenreiches Boulderparadies aus den bunten Steinen.

Die ersten beiden Runden sind völlig unkompliziert gestaltet. Du kommst einfach spontan während der regulären Öffnungszeiten in der Boulderwelt Regensburg vorbei, zahlst den normalen Halleneintritt und tobst dich an den neuen Bouldern aus. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Der perfekte Einstieg in das Geschehen der Spaßwettkämpfe! Ganz ohne Druck verbringst du gemeinsam mit deinen Freunden einfach einen spannenden Bouldertag mit außergewöhnlichen Bouldern.

Doch was passiert in der dritten Runde?

Wie wirst du zur Bavarian Boulderqueen oder zum Bavarian Boulderking 2017?

Auch dem diesjährigen Paar machen es die Routenschrauber der Boulderwelt mit ihren königlichen Kreationen nicht leicht! Für den Gewinn des Siegerkranzes musst du dich in der 3. Runde zunächst an den 35 Qualifikationsbouldern behaupten. Erst danach öffnen sich die Tore zum großen Finale. Für die spannende Showeinlage am Abend sind die besten drei Teilnehmer pro Startgruppe der dritten Runde, sowie die besten drei Teilnehmer pro Startgruppe der Gesamtwertung zuständig. Die Gesamtwertung ergibt sich aus deinem Tagesergebnis der dritten Runde und deinem besseren Ergebnis aus Runde 1 bzw. 2.

Die Finalisten messen ihre Kräfte an jeweils drei Finalbouldern im Knock-Out Verfahren. Den Gewinnern winken Wertgutscheine des Boulderwelt Partners Lauf und Berg König aus Regensburg. Bei der großen Verlosung unter allen Teilnehmern erwarten dich tolle Sachpreise der Sponsoren. Nimmst du an allen drei Runden teil, hast du die dreifache Gewinnchance. Einfach jeden deiner Laufzettel vor Ort einwerfen und bei Runde 3 mit ein wenig Glück absahnen.

Für wen öffnen sich die Tore ins Finale? Nur wer sich mit den fünf Säulen des Bouldersports – Kreativität, Mut, Biss, Bizeps und Pokerface – beweist, kommt als glorreicher Sieger des Bavarian Boulder Battles hervor!

Das Wichtigste auf einen Blick

Runde 1 – Sa 14.01.2017 von 8 – 23 Uhr

35 Boulder, ohne Anmeldung, normaler Halleneintritt

Runde 2 – Sa 18.02.2017 von 8 – 23 Uhr

35 Boulder, ohne Anmeldung, normaler Halleneintritt

Runde 3 mit Finale – Sa 25.03.17

10:00 Uhr: Offener Start der Qualifikation mit 35 Bouldern

16:00 Uhr: Abgabe der Laufzettel, alle Ergebnisse selbstständig mit unserer App „Climber Contest“ erfasst

17:30 Uhr: Großes Finale

Im Anschluss: Siegerehrung und Verlosung

Startgebühr

12 € bei Voranmeldung bis 16.3.16 (T-Shirt/Tank Top garantiert)

18 € bei Nachmeldung vor Ort am Wettkampftag (T-Shirt/Tank Top solange der Vorrat reicht)

Adresse:

Boulderwelt Regensburg

Im Gewerbepark A46

93059 Regensburg

Alle weiteren Infos findest du unter www.boulderwelt-regensburg.de