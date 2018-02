Der traditionellen Frühlingsbote der Boulderwelt München Ost ist auf dem Vormarsch: Die BIG FAT BOULDER SESSION kehrt zurück. Von eingefleischten Boulderfans mindestens genauso sehnsüchtig erwartet wie die ersten Sonnenstrahlen!

Das beliebte Spaßwettkampf Highlight hält dieses Jahr bereits am Samstag, den 10. März Einzug und bringt Euch diesmal ein noch fetteres und größeres Eventpaket mit!

Freut Euch auf 40 spektakuläre Quali-Boulder, eine kniffelige Team Challenge beim Special Contest und ein mitreisendes Finale inklusive Jugendwertung und Live DJ. Bei der Verlosung haben wieder alle Teilnehmer die Chance auf einen tollen Preis. Wer danach noch Power hat, schält auf Partymodus und lässt den Tag beschwingt mit der Boulderwelt Crew ausklingen.

Trailer Big Fat Boulder Session #8 // 2018

Jeder der leidenschaftlich gerne bouldert, ist herzlich willkommen dabei zu sein! Die 40 Qualifikations-Boulder bewegen sich ab etwa 5a aufwärts, so dass sich das Mitmachen auch für ambitionierte Boulder-Neulinge lohnt. Gemeinsam tüfteln, ausprobieren und vor allem gemeinsam Spaß haben!

Mit ein bisschen Glück im Gepäck, staubt Ihr bei der großen Verlosung unter allen Teilnehmern noch einen schicken Sachpreis oder Gutschein ab. Einfach Euren Laufzettel nach der Qualifikation in die Lauzettelbox vor Ort werfen.

Während sich die Wettkampfwand für das große Finale in Schale wirft, stellt die Boulderwelt Crew Euren Teamgeist bei unserem Special Contest auf die Probe. Ihr meldet Euch am Wettkampftag vor Ort als Team an und löst gemeinsam verschiedene Herausforderungen. Das wird sicher sehr witzig!

Im großen Finale laufen die Turntables am DJ Pult heiß, während die jungen Bouldertalente und die Cracks mit ihren Skills Euch in blankes Staunen versetzen. Feuert die Finalisten an und seid dabei, wenn sie für die Finaltops nochmal alles geben was in ihnen steckt.

Nach der Siegerehrung und der großen Verlosung unter allen, dreht der DJ die Regler am Mischpult hoch und Ihr könnte eine gelungene BIG FAT BOULDER SESSION feiern!

Alle Infos auf einen Blick!

Zeitplan

8 Uhr: Offener Start

16 Uhr: Quali-Ergebnisse selbständig mit unserer Wettkampf-App Climber Contest erfasst und Laufzettel für die Verlosung eingeworfen

16:20 Uhr Bekanntgabe der Finalisten mit anschließender Finalbesprechung

16:30 Uhr Special Contest mit Teamwertung (Anmeldung vor Ort)

ca. 17:30 Uhr: Finale – Jugend startet zuerst

direkt im Anschluss: Siegerehrung und große Verlosung unter allen Teilnehmern

danach Partymodus bis ca. 1 Uhr

Startgebühr

12 € bei Voranmeldung bis einschl. Sonntag, 4.3.18 (Wettkampf-Shirt/-Top garantiert)

18 € bei Nachmeldung vor Ort am Wettkampftag (Wettkampf-Shirt/-Top solange der Vorrat reicht)

Regeln und Modus

In der Ausschreibung findet Ihr alle Infos zum genauen Ablauf, Wettkampfmodus und -regeln.

Alle Infos und Anmeldung unter www.boulderwelt-muenchen-ost.de/veranstaltung/bfbs-8/

Finale

40 Boulder sind nicht genug! Du träumst vom Finale?

Für das große Finale am Abend qualifizierst Du Dich anhand der Gesamtpunktzahl Deiner zehn besten Boulder aus der Qualifikation. Desto schwerer ein Boulder, desto mehr Punkte erhältst Du für ihn.

Die Finalisten setzen sich aus den sechs besten Teilnehmern pro Wertungsgruppe zusammen. Insgesamt gibt es vier Wertungsgruppen: Damen, Herren, Jugend weiblich und Jugend männlich (bis einschl. Jahrgang 2003).

Jede Wertungsgruppe erwarten drei Finalboulder, die im Knock-Out Verfahren durchlaufen werden, so dass in Boulder 3 nur noch drei der Finalisten, um die Plätze auf dem Treppchen bouldern.

Für die Jugendwertung gibt es bei uns selbstverständlich eigene Finalboulder.

Als Belohnung für die Anstrengung und die tolle Darbietung winken den Siegern der Big Fat Boulder Session Wertgutscheine unseres Partners Sport Schuster im Gesamtwert von 1000 €.

Bitte beachte: nach der Bekanntgabe der Finalisten um 16:20 Uhr findet direkt eine verpflichtende Finalbesprechung mit der Jury statt. Hier kannst Du alle offenen Fragen zum Finale klären.

Weitere Informationen unter www.boulderwelt-muenchen-ost.de