BoulderNight 2018 der Boulder Sheds in Augsburg

Eine Nacht und 30 coole Boulder - nur für Euch. Wo gibts das? Bei der BoulderNight der Boulder Sheds in Augsburg. Verpackt ist die Boulderchallenge in ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Herrausforderungen, z.B. einem Partnerboulder, dem gefürchteten, legendären Biertischklettern oder Strickleiterhangeln. Dazu viel Musik und Party für alle die noch Power haben und den Abend noch feiern möchten.

Das Boulder Sheds Team freut sich auf euch und einen tollen Wettkampf.

Die Boulderprobleme beginnen im Schwierigkeitsgrad 3a, da kann auch der Boulderbeginner Spaß am Bewegungsknobeln haben.

Das Ganze steht unter dem Motto: Gemeinsam bewegen und Spaß haben.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Ob beim Contest (erster Preis: Crashpad) oder bei den Verlosungen. Einfach kommen, anmelden, bouldern, den Laufzettel abgeben und gewinnen.

Um euch zu motivieren und bei Laune zu halten gibt der Boulder Sheds DJ sein Bestes, um nach getaner Arbeit und gelösten Problemen nochmal richtig Gas zu geben. Reichlich Essen und Trinken – eh klar.

Zusammen feiert das Boulder Sheds Team mit euch bis spät in die Nacht und freut sich auf euch in den Boulder Sheds in Augsburg.

Das Ganze startet um 18.00 h

Einlass ist um 17.30 h

Von 18.00 h bis 23.00 h bouldern und Laufzettel abgeben

Ehrung der Sieger ab 23.00 h

Danach Pary, mit verschiedenen Contests

Ende der Bouldernight gegen 01.00 h



Boulder Sheds

Eberlestr.29

86157 Augsburg

www.boulder-sheds.de