In weniger als 200 Tagen beginnt die Kletter-WM in Innsbruck. Kletter-Fans, die sich einen Fixplatz für das Kletterhighlight des Jahres sichern möchten, haben ab 1. März Gelegenheit dazu. In bester Erinnerung sind die jedes Mal ausverkauften Tribünen bei vorherigen Kletter-Events in Innsbruck.

Climb. Come Together. Celebrate!

„Climb. Come Together. Celebrate!“ Das WM-Motto werden Fans aus aller Welt ab 6. September 2018 in Tirol erleben. Am 1. März startet der Ticket-Vorverkauf. Zuerst gibt es vier Wochen lang exklusiv den WM-Pass, ein einzigartiges Ticket für eingefleischte Kletter-Fans, die nichts von der WM verpassen wollen. Der Pass bietet Zugang zu allen Halbfinal-und Finalrunden und kostet 65 €. Alle Pass-Besitzer haben in jeder Runde einen fix reservierten Platz der besten Kategorie. Ein besonderes „Zuckerl“ ist, dass der WM-Pass nicht personalisiert ist, er kann also weitergegeben werden.

Final-Tickets ab 10. April

Ab 10. April gehen die Finaltickets in Verkauf. Sie bieten zur jeweiligen Finalrunde Zugang zur Olympiaworld. Im Lead, im Paraclimbing, in der Kombination und im Bouldern gibt es drei Kategorien zu unterschiedlichen Preisen. Kategorie A kostet 18,50 €, Kategorie B kostet 14,50 € und Kategorie C kostet 10 €. Im Speed kosten alle Tickets 10 €.

Es gibt sechs Finalabende:

Finaltag 1: Lead Damen am Samstag, den 8.9.2018

Finaltag 2: Lead Herren am Sonntag, den 9.9. 2018

Finaltag 3: Paraclimbing & Speed Damen & Herren am Donnerstag, den 13.9.2018

Finaltag 4: Boulder Damen am Freitag, den 14.9.2018

Finaltag 5: Boulder Herren am Samstag, den 15.9.2018

Finaltag 6: Kombination Damen & Herren am Sonntag, den 16.9.2018

Bereits ab dem Besuch von zumindest vier Finals ist der WM-Pass die günstigste Variante. Wer alle Bewerbe live vor Ort besucht, spart sich mit dem Pass mehr als 35%.

Eintritt frei bei allen Halbfinal- und Qualifikationsrunden

Die Qualifikationsrunden im Lead, Bouldern und Paraclimbing finden im Außenbereich des Kletterzentrum Innsbruck statt. Im Zuschauerbereich stehen sowohl Steh- als auch Sitzplätze zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, die Sitzplatzwahl ebenfalls.

Die Halbfinalrunden in allen Disziplinen und die Qualifikation im Speed finden in der Olympiaworld statt, wo es ausschließlich Sitzplätze gibt. WM-Passbesitzer haben hier ihren reservierten Sitzplatz der besten Kategorie. Für alle anderen gilt: Es gibt freie Sitzplatzwahl bei freiem Eintritt.

Zahlreiche Ticketvorverkaufstellen in ganz Tirol, sowie online auf oeticket.com

Bei allen Raiffeisen Landesbanken in Tirol, in der Innsbruck Information am Burggraben in Innsbruck, sowie in der Olympiaworld und im Kletterzentrum Innsbruck gibt es Vorverkaufstellen, in denen WM-Tickets verkauft werden. Außerdem können die Tickets online auf oeticket.com erworben werden.

Mehr Informationen unter www.innsbruck2018.com/tickets