Leadweltcup 2021 in Villars: Alex Megos holt Silber

Tolle Leistung des deutschen Teams

Spannender hätte es bei einem Leadweltcup wohl nicht mehr sein können. Am Tag des Finales regnete es beinahe den ganzen Tag und das hatte direkte Konsquenzen für die Athlet*innen.

Die extrem hohe Luftfeuchtigkeit sorgte für rutschige Griffe und Tritte. Ein Zug mit zu viel Schwung, ein nicht perfekt platzierter Tritt – in solchen Situationen entscheiden oft die kleinsten Fehler zwischen Top oder Sturz.

Zeitweise mussten die Teilnehmenden sogar in einer Dunstwolke klettern. Zwei deutsche Starter, nämlich Alex Megos (DAV Erlangen) und Sebastian Halenke (DAV Schwäbisch Gmünd) durften sich diesen schwierigen Final-Bedingungen stellen, und das mit Erfolg.

Megos konnte auf voller Linie überzeugen und sicherte sich die Silbermedaille, knapp hinter Sean Bailey – die beiden trennten letztendlich nur wenige Griffe. Damit aber nicht genug: Der Franke durfte nicht nur den zweiten Platz feiern, sondern damit auch die aktuelle Führung des Gesamtrankings.

Aber auch für Sebastian Halenke lief es hervorragend. Der 26-Jährige schien auf dem direkten Weg Richtung Podium zu sein, als ihm unvorhergesehen und plötzlich die Hand von einer kleinen Leiste rutschte. Trotz des jähen Endes, konnte nur noch ein Athlet höher klettern, was Halenke letztendlich auf den vierten Platz beförderte.

Ein solides Wochenende für das Climbing Team Germany

Gleichzeitig mit den Finale der Herren, fand auch die Endrunde der Damen statt. Wie gewohnt konnte natürlich keine andere Teilnehmerin der unbesiegaren Janja Garnbret (SLO) das Wasser reichen, die deutschen Starterinnen haben allerdings trotzdem keinerlei Grund sich verstecken zu müssen.

Besonders erfreulich verlief der Wettkampf für die beiden Athletinnen Käthe Atkins (DAV Frankfurt/Main) und Newcomerin Martina Demmel (DAV Allgäu-Kempten). Die beiden 19-jährigen Jung-Talente fackelten nicht lange und konnten die Qualifikation erfolgreich überstehen. Leider war im Halbfinale dann Schluss: Atkins landete auf Platz 19 und Demmel auf 25 – in Zukunft sollte man die ambitionierten Kletterinnen allerdings auf jeden Fall im Auge behalten.

Leadweltcup: Die Ergebnisse Herren

1. Sean Bailey (USA)

2. Alex Megos (DAV Erlangen)

3. Colin Duffy (USA)

4. Sebastian Halenke (DAV Schwäbisch Gmünd)

…

28. Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten)

35. Martin Tekles (DAV Achental)

44. Jonas Brandenburger (DAV Wupertal)

47. Christoph Hanke (DAV Allgäu-Kempten)

Leadweltcup: Die Ergebnisse der Damen

1. Janja Garnbret (SLO)

2. Lauro Rogora (ITA)

3. Natalia Grossman (USA)

…

19. Käthe Atkins (DAV Frankfurt/Main)

25. Martina Demmel (DAV Allgäu-Kempten)

30. Roxana Wienand (DAV Aschaffenburg)

35. Luisa Flohé (DAV Aachen)

Nächster Halt: Leadweltcup in Chamonix

In knapp einer Woche, am 12. und 13. Juli stoppt der Leadweltcup-Zirkus in Frankreich – genauer gesagt in Chamonix. Das deutsche Team wird dort mit 10 Athletinnen und Athleten vertreten sein. Allen voran: Olympia-Teilnehmer Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main) will kurz vor den Spielen die eigene Leistung nochmal auf den internationalen Prüfstand stellen, bevor es dann schon am 19. Juli für ihn und Team-Kollegen Alex Megos nach Japan geht.

Weitere Starter*innen für das deutsche Team sind Sebastian Halenke, Christoph Hanke, Philipp Martin, Yannick Flohé (DAV Aachen), Käthe Atkins, Martina Demmel, Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln), Lucia Dörffel (DAV Chemnitz) und Roxana Wienand.

Alle Infos zu den Weltcups gibt es auf ifsc-climbing.org

Heiße Phase für Olympia

In weniger als vier Wochen, am 23. Juli, beginnen die auf dieses Jahr verschobenen Sommerspiele in Tokio. Das Sportklettern feiert sein olympisches Debüt dann ein wenig später im Terminkalender, nämlich vom 3. bis 6. August. Alex Megos und Jan Hojer, den beiden deutschen Teilnehmern in Tokio bleiben also nur noch wenige Wochen für den Feinschliff.

Alle Infos und Berichte zu den Spielen gibt es unter: alpenverein.de/climbtotokyo