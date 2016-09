Anfang Oktober geht das Berlin Block Masters in die zweite Runde. In allen teilnehmenden Boulderhallen warten sechs Wochen lang feinste Boulderprobleme auf die Berliner Kletter-Community.

Am Ende starten die drei besten Herren und die drei besten Damen pro Halle als Team im großen Finale um die inoffizielle Stadtmeisterschaft.

Zum Start der Qualifikationsrunde touren adidas und Five Ten durch vier Berliner Boulderhallen und machen Dich fit für das Berlin Block Masters. Mit im Gepäck haben die beiden Brands Testmaterial, Produktneuheiten, Give-Aways und Gewinnspiele, plus ein ganz besonderes Highlight: Kostenlose Boulder-Workshops mit Sarah Burmester, in denen ihr Eure Boulder Skills auf das nächste Level heben könnt.

Die adidas und Five Ten Test-Tour stoppt in den folgenden Hallen. Lost geht’s jeweils ab ca. 17:00 Uhr:

Mo 10.10.16 Boulderklub

Di 11.10.16 Ostbloc

Mi 12.10.16 Cliffhanger

Do 13.10.16 Südbloc

Was erwartet euch?

Testschuhe von Five Ten: Teste kostenlos die neusten Boulderwaffen wie HiAngle und Team VXi

Check die Produktneuheiten von adidas Outdoor

Messe Deine Kraft beim Handpress und sicher Dir coole Preise

Kostenlose Boulder Workshops mit Sarah Burmester

In den Workshops lernst du Tipps und Tricks, um dein Boulderkönnen zu verbessern: Routen lesen, Bewegungen antizipieren, Tempo und Rhythmus steuern. Es wird dabei individuell auf dein Niveau eingegangen, um dich fit zu machen für das Berlin Block Masters.

Anmeldung zu den kostenlosen Workshops vor Ort auf einer „first come, first served“-Basis.

Informationen zu den Berlin Block Masters

Der Startschuss zur diesjährigen Qualifikationsrunde des Berlin Block Masters ist der 1. Oktober 2016. Dann haben wieder alle Berliner Boulder-Begeisterten die Chance für ihre Halle auf Punktejagd zu gehen. Sechs Wochen lang sind dazu in den teilnehmenden Hallen verschiedene Boulderprobleme geschraubt. Das große Finale, in dem die drei besten Herren und Damen als Team für ihre Halle antreten, findet am 19.November 2016 in den Black Box Music Studios statt.

Mehr: https://www.facebook.com/berlinblockmasters/

Über adidas Outdoor

adidas Outdoor ist die athletische Outdoor Marke. Die Marke für alle, die ihrer grenzenlosen Leidenschaft folgen, ihre Limits neu setzen und unbekanntes Terrain erobern wollen. Egal was sie tun – Klettern, Berglaufen, Mountainbiken, oder die Kombination unterschiedlicher Aktivitäten.

adidas Outdoor arbeitet mit Athleten wie Shauna Coxsey, Kevin Jorgeson, den Huber Buam und Michi Wohlleben zusammen. Jedes Jahr präsentiert die Marke adidas ROCKSTARS, das Event für die internationale Kletterelite.

Die terrex Kollektion von adidas Outdoor bietet multifunktionale und besonders leichte Produkte für den athletischen Einsatz am Berg. Hochwertige Materialien und innovative Technologien unterstützen alle Outdoor Sportler dabei, ihre persönlichen Grenzen neu zu definieren.

Mehr: http://www.adidas.de/outdoor

Über Five Ten

Five Ten – The Brand of the Brave – beeinflusst seid Jahren nachhaltig die Geschichte des Extremsports. Die Geschichte der Marke beginnt beim Klettern. Five Ten Gründer Charles Cole machte sich Mitte der 1980iger Jahre zum Ziel Kletter- und Zustiegsschuhe mit spezieller Gummimischung zu entwickeln, die besonders viel Grip bieten. Kurz darauf war der legendäre Stealth Rubber geboren.

Es dauerte dann nicht lange bis Mountainbiker den Grip von Stealth Rubber für ihren Sport entdeckten. Beim Freeriden, Trail- und Downhillfahren, d. h. überall wo es extremer zugeht, trifft man auf Five Ten Schuhe. Dabei kombinieren die Schuhe eine auf’s Biken abgestimmte, super griffige Stealth Rubber Sohlenmischung, top Verarbeitung und hohen Tragekomfort mit lässiger Optik.

Mehr: http://www.fiveten.com/