Klettern goes Olympia! Am 14. und 15. Juli findet im neuen Kletterzentrum Augsburg die erste Deutsche Meisterschaft im neuen Wettkampfformat Olympic Combined statt.

Der deutsche Klettersport feiert am 14. und 15. Juli eine Premiere: Erstmals findet auf nationaler Ebene im Seniorenbereich eine Meisterschaft im neuen Wettkampfformat Olympic Combined statt – der Disziplin, die auch bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ausgetragen wird und alle drei Formen des Sportkletterns (Lead, Speed und Bouldern) vereint.

Der DAV als Veranstalter erwartet ein großes Teilnehmerfeld: Rund 50 Herren und 40 Damen werden wohl gegeneinander antreten. Qualifikationswettkämpfe aus Landesebene gibt es im Vorfeld nicht: Die elf Verbände dürfen jeweils vier Frauen und vier Männer nominieren. Zudem ist der DAV-Kader gesetzt.

Die Deutsche Meisterschaft kommt zu einem günstigen Zeitpunkt: Rund zwei Monate später beginnt die Kletter-WM in Innsbruck. Dort wird es neben Lead-, Speed-, und Boulderwettkämpfen auch eine eigene Olympic-Combined-Meisterschaft geben.

Deutsche Meisterschaft Olympic Combined 2018 – Trailer

Olympic Combined – was ist das?

Beim Olympic Combined kommen alle drei Kletterdisziplinen (Lead, Bouldern, Speed) zusammen: Ein Tag, drei Wettkämpfe. Hier ist Ausdauer gefragt. Als Teil der Olympischen Spielen 2020 in Tokio wird dieses Wettkampfformat nun auch in Deutschland als eigener Combined-Wettkampf etabliert. Damit sollen die Athletinnen und Athleten des deutschen Teams bestmöglich auf die Olympischen Spiele vorbereitet werden.

Die Disziplinen werden in folgender Reihenfolge durchgeführt: 1. Speed, 2. Bouldern, 3. Lead. Das Combined-Event besteht aus Qualifikation und Finale, in beiden Runden werden jeweils alle drei Disziplinen geklettert. Die Punktzahl der Athletinnen und Athleten wird durch Multiplikation der Platzierungen in jeder Disziplin berechnet. Je niedriger die Punktzahl, desto besser. Im Finale der besten Sechs erfolgt ein neues Ranking, was bedeutet, dass die Plätze aus der Qualifikation „erlöschen“.

Wer holt sich die Meistertitel in der neuen Disziplin?

Die Premiere des Formats wird mit Spannung erwartet: Bisher gibt es in der deutschen Kletterwelt entweder Lead- oder Boulder-Spezialisten – und nur sehr wenige Athleten, die in beiden Disziplinen antreten und dort Erfolge aufweisen können. Zu diesem kleinen Kreis gehört Yannick Flohé (DAV Aachen), der sich bereits vor einer Woche den deutschen Meistertitel im Bouldern sicherte. Daneben werden sich Kletterstars wie Alex Megos (DAV Erlangen) und Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main) dieser Premiere kaum entziehen können, wenn sie eine Teilnahme in Tokio in Betracht ziehen.

Neben diesen Generalisten gibt es noch viele Spezialisten: Chris Hanke (DAV Ringsee) gilt als Lead-Experte und konnte in der letzten Saison international bereits einige Erfolge erzielen. Er trainiert seit diesem Jahr auch speziell fürs Bouldern und erreichte bei der Deutschen Meisterschaft Bouldern 2018 das Halbfinale. Ähnliches gilt für die Geschwister David und Ruben Firnenburg (beide DAV Rheinland/Köln): Auch ihr Fokus liegt aus dem Lead-Bereich, wobei sie auch an Boulderwettkämpfen teilnehmen. Letztes Jahr sogar höchst erfolgreich: DAV Firnenburg wurde 2017 Deutscher Meister im Bouldern.

Bei den Damen ist Alma Bestvater (DAV Weimar) derzeit in Top-Form: Am vergangenen Wochenende holte sie sich im Bouldern den nationalen Meistertitel. Im Lead und Speed hat sie bisher aber nur geringe Erfahrungen. Romy Fuchs (DAV München-Oberland) gilt als gute Lead-Kletterin und ist auf nationalem Niveau in allen Disziplinen häufig Halbfinalteilnehmerin. Chancen auf einen Podiumsplatz werden auch Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln) und Johanna Holfeld (DAV Sächsischer Bergsteigerbund) eingeräumt: Sie gelten als starke Allrounderinnen. Beide haben schon einmal die Deutsche Meisterschaft im Lead gewonnen.

Unsicherheitsfaktor Speed

Und dann gibt es noch die dritte Disziplin, Speed. Für diesen Wettkampf-Stil haben in den vergangenen Jahren nur wenige Athletinnen und Athleten wirklich hart trainiert. Den deutschen Rekord hält bei den Herren Jan Hojer, mit 7,28 Sekunden. Bei den Damen heißt die Speed-Expertin Lucia Dörffel: Sie stellte 2017 während eines Wettkampfs der Jugend-A den deutschen Rekord auf: 10,95 Sekunden.

Und so ist diese Deutsche Meisterschaft vor allem eines: spannend! Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist die DM Olympic Combined zudem ein erster Prüfstein auf dem Weg nach Tokio.

Infos zur DM Olympic Combined

Datum: 14. und 15. Juli

Ort: Kletterzentrum Augsburg (Google Maps)

Tickets: Die Qualifikation am Samstag kostet keinen Eintritt; Preis Finale am Sonntag: 5 Euro an der Kasse (VVK gibt es nicht); Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt

Livestream: Youtube, DAV-Wettkampf, Facebook

Aktuelle Infos: Facebook, Instagram und Facebook-Eventpage

Programm

Samstag:

09.00 Uhr: Beginn der Qualifikation

Sonntag:

10.00 Uhr: Finale Speed

12.00 Uhr: Finale Bouldern

16.00 Uhr: Finale Lead

anschließend: Siegerehrung

Eine neue Kletterhalle für alle vier Disziplinen

Pünktlich zur Deutschen Meisterschaft eröffnete auch das neue Kletterzentrum Augsburg seine Tore. Es gehört bundesweit zu den wenigen Kletteranlagen, in denen das olympische Format trainiert werden kann: Augsburg vereint Lead, Speed und Bouldern unter einem Dach.

Natürlich ist die neue Kletterhalle in Augsburg auch für alle anderen Besucherinnen und Besucher geöffnet. Hier geht es zum Artikel über die neue Halle und das Landesleistungszentrum Bayern.

#climbtotokyo

Sportklettern wird in Tokyo 2020 erstmalig bei den Olympischen Spielen dabei sein. Die jeweils 20 besten Kletterinnen und Kletterer kämpfen um die Medaillen. Mit der Kampagne #climbtotokyo begleitet der DAV das deutsche Team auf seinem Weg nach Tokio. Der Hashtag kann für alle Wettkampfevents verwendet werden. Alle Infos zu der Kampagne gibt es auf der eigenen Microsite: alpenverein.de/climbtotokyo