Es wieder soweit. The legend goes on ;-) Am Samstag, den 10. November 2018 findet der Oldie der Boulderevents bereits zum 19. Mal statt.

Es erwartet Euch eine kuschelige Atmosphäre, Infostände, eine Bierbar, eine Session mit 35 geschraubten everybody’s darling-boulder, ein Finale das es in sich hat, begleitet von einem DJ, tolle Sach– und Publikumspreise für die Gewinner, aber auch für die Besucher wie Teilnehmer. Und? Wer schraubt? Hierzu begrüßen wir die Toproutensetzer: Tobias Reichert, Manu Wiegel, Christopher Sonneborn und Jonas Winter!! Beta Routesetting lässt grüßen! Was will man mehr? Moderation: Götz Wiechmann Zeitlicher Ablauf 09.00 bis 11.00 Uhr Registration

10.00 Uhr Beginn und 15.00 Uhr Ende der Session

16.00 Uhr Finale Jugend (je Kategorie 2 Finalboulder)

17.15 Uhr Finale Damen/Herren (Neu: modifizierter Shoot-Out-Modus)

ca. 19.30 Uhr Siegerehrung Zwischendurch hochwertige Publikums- und Teilnehmerpreise, u.a. Crashpads, etc. Tombola!! Euch viel Spass – die Vertical World ist in Vorfreude! Götz Wiechmann 🙂 Kletterzentrum Kassel www.verticalworld.de