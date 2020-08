Klettersteigtestival Light Innsbruck 2020

Das Klettersteigtestival light Innsbruck Nordkette 2020 bietet am 5. September 2020 von 9.00 bis 16.00 Uhr erfahrenen Bergsportlern und Einsteigern praxisbezogene, kostenfreie Workshops zum Thema Klettersteig an.

Staatlich geprüfte Berg- und Schiführer, Alpinärzte und Bergretter vermitteln an der Nordkette Innsbruck zentrale Inhalte rund um den Klettersteigsport.

Relevante Schwerpunkte sind: Erste-Hilfe am Berg, Equipment für den Klettersteig, im Klettersteig mit Kindern, Klettertechniken und Sicherungsmethoden.

Nach der Premiere im August 2019 stellt das Event am 5. September 2020 die Fortsetzung dar und wird als light-Version bezeichnet, da Experten-Vorträge in geschlossenen Räumen in diesem Jahr entfallen.

Namhafte Hersteller, wie die Bergsportausrüster PETZL und SALEWA, stellen Einsteigern und Profis, Kindern und Erwachsenen, an diesem Tag Bergsportausrüstung für den Praxis-Test auf der Nordkette Innsbruck zur Verfügung.

Das Klettersteigtestival light Innsbruck Nordkette ist ein Gemeinschaftsprojekt zur Wissensvermittlung von CLIMBHOW, Innsbruck Tourismus sowie den Innsbrucker Nordkettenbahnen.

Nach den wochenlangen Ausgangsbeschränkungen durch Covid-19, zieht es die Menschen mehr denn je in die Natur. Die Bergwelt ist aktuell stark frequentiert. Das gilt auch für Klettersteige. Die Sicherheit, die das Drahtseil vermittelt, trügt und verleitet Menschen dazu, ohne ausreichende Erfahrung einen Klettersteig zu begehen. Das endet nicht selten mit Rettungseinsätzen von Bergwacht und Bergrettern.

Mit dem Klettersteigtestival light Innsbruck Nordkette setzen sich CLIMBHOW, Innsbruck Tourismus und die Innsbrucker Nordkettenbahnen zum Ziel, Menschen auf ihren ersten Schritten am Klettersteig kompetent und ganzheitlich zu begleiten. Die Workshops sind bewusst kostenfrei, damit jeder die Chance hat, daran teilzunehmen.

Kostenlose Teilnahme/ Anmeldung unter:

https://climbhow.info/klettersteigtestival-light-2020/

CLIMBHOW sieht seine Mission darin, kostenlose Gefahrenaufklärung und Wissensvermittlung zu leisten. Daher wird das erfahrene Team bereits vor dem 5. September 2020 seinem Auftrag gerecht: Über die eigenen Social Media Kanäle stellen die Experten in Kooperation mit Partnern aus der alpinen Szene regelmäßig lehrreiche Inhalte zum Thema Klettersteig und Sicherheit am Berg online.

Drei kostenfreie Klettersteig Workshops im Sommer 2020

Weitere kostenfreie Klettersteig Workshops bietet CLIMBHOW an drei zusätzlichen Wochenenden im Sommer 2020 an. Infos zu den weiteren Terminen unter: https://climbhow.info/ferrata/

CLIMBHOW / SNOWHOW / BIKEHOW

Ein Team aus staatlich geprüften Berg- und Schiführern, Marketingprofis und Webspezialisten initiiert seit dem Jahr 2006 Projekte zur alpinen Wissensvermittlung. Der Verein setzt sich mit Knowhow und Engagement für mehr Sicherheit und Freude im Bergsport und für die Aufklärung über alpine Gefahren ein.

SNOWHOW bietet kostenlose Lawinenkurse für Schulklassen. Finanziert werden die eintägigen Camps von den Städten und Gemeinden, dem Land Tirol und Sponsoren aus der Industrie.

Durch CLIMBHOW hat das Team seinem Kletterkönnen eine Struktur und Plattform gegeben. Wissen, Erfahrung und wertvolle Tipps sollen auch in diesem Bereich an Schüler, Jugendliche sowie alle anderen Berg- und Sportbegeisterten weitergeben werden.