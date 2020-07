Ladies Days 2020: Grenzen verschieben, Berge neu entdecken

Frauen, die in letzter Zeit besonders viel unter einen Hut bringen mussten und einmal mehr ihr Multitasking-Talent zeigten, haben jetzt wieder die Chance sich bei den Ladies Days Sportcamps für Frauen auf ein neues Abenteuer einzulassen und eine Auszeit zu nehmen.

Im Juli, August und September stehen bei den Ladies Days Klettern, Bergwandern und Mountainbiken auf dem Programm. Für ein ganzes Wochenende lang dürfen dann Berg verbundene Damen in eine neue Sportart hineinschnuppern, sich von Profis die Technik und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zeigen lassen, ihr Können verbessern und gemeinsam mit anderen Frauen Abenteuerlust, Mut und Stärke beweisen. Dabei sollen die eigenen Grenzen ruhig etwas verschoben werden. Denn frau kann weit mehr, als sie sich oft zutraut.

Ob nur für einen Tag oder für ein ganzes Wochenende – die Ladies Days gestalten ihr Angebot diesen Sommer besonders flexibel. Der Fokus liegt klar darin, sportliche Frauen auf einem neuen Weg zu begleiten, sie in ihrem Können zu stärken und mit perfekten Rahmenbedingen und einem professionellen Team ihr Selbstbewusstsein nicht nur im Sport zu fördern.

ROCK Ladies Days von 10.-12. Juli 2020 am Stubaier Gletscher

Felsluft schnuppern, sich am Klettersteig versuchen und in Sportkletterrouten einsteigen – das ist an diesem Wochenende im Klettergarten Fernau am Stubaier Gletscher möglich.

MINDFUL Montain Ladies Days von 21.-23. August 2020 in Fügen

Mit Bergführer und Mental-Trainerin in neue Höhen. Die Angst vor ausgesetzten Wegen und Höhen nehmen und das Selbstbewusstsein für alle Lebenslagen stärken.

BIKE Ladies Days von 18.-20. September 2020 in Mutters bei Innsbruck

Grundposition, Brems- und Kurventechnik, bereit machen für rasante Abfahrten – bei den BIKE Ladies Days geht es um die Sicherheit und den Spaß auf zwei Rädern.

Infos und Anmeldung unter www.ladiesdays.at