Um Wintersportlern einen guten Einstieg in die kommende Tourensaison zu ermöglichen, veranstaltet der Alpenverein ab Ende November die Vortragsreihe "Lawinen Update".

21 Alpenvereinssektionen österreichweit bieten allen, die im Winter am Berg unterwegs sind, einen spannenden Vortragsabend und ermuntern sie, ihr Lawinenwissen auf den neuesten Stand zu bringen.

Tourengeher, Freerider, Schneeschuhwanderer und andere begeisterte Wintersportler sind bei den Vorträgen des Alpenvereins herzlich willkommen. Auf dem Programm stehen die Themen „Prävention“ und „Notfall“ – also das aktuellste Wissen aus der Praxis zu Unfallvermeidung und Rettungstechnik im alpinen Gelände.

In zwei spannenden Stunden erhalten die Teilnehmer Antworten auf die folgenden Fragen: Wie bereitet man sich auf Touren abseits der Skipisten vor, welche Ausrüstung gehört in den Rucksack, was muss man bei der Tourenplanung beachten und welche Faktoren unterstützen die Entscheidungen vor Ort?

Eine Analyse ausgewählter Lawinenereignisse aus dem letzten Winter hilft dabei, den Blick für die Gefahrenmuster zu schärfen und die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu verinnerlichen.

Viele Lawinenunfälle wären vermeidbar

Die Vorträge hält Mag. Michael Larcher, Bergführer, Gerichtssachverständiger und Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein. „Rund 20 Tourengeher sterben Jahr für Jahr in Lawinen. Auch wenn nicht alle Lawinen vorhersehbar sind und Unfälle auch ohne menschliches Fehlverhalten passieren können, beobachten wir doch auch wiederkehrende Unfallmuster, die eindeutig vermeidbar wären.“

„Das Lawinen Update ist für aktive Wintersportler DIE Gelegenheit, sich direkt zu informieren, ihr Wissen aufzufrischen und sich in einem kurzweiligen Abend das Rüstzeug für eine sichere Wintersaison zu holen“, so der Lawinenexperte.

„Lawinen Update“: Termine und Veranstaltungsorte 2017/2018

Sechs Vorträge in Tirol, vier in der Steiermark, je drei in Oberösterreich und Salzburg, zwei in Vorarlberg sowie jeweils ein Vortrag in Wien, Niederösterreich und Kärnten stehen von 28.11.2017 bis 26.01.2018 auf dem Programm.

Veranstaltungsbeginn: jeweils um 19:00 Uhr.

Eintritt: Freiwillige Spenden.

28.11.2017, Kirchbichl, Kurzentrum Bad Häring (T)

30.11.2017, Hall in Tirol, Kurhaus (T)

01.12.2017, Dornbirn, Raiffeisenforum (VBG)

04.12.2017, Neustift im Stubaital, Freizeitzentrum (T)

05.12.2017, Klagenfurt, Wirtschaftskammer, Karl Baurecht Saal (K)

07.12.2017, Graz, Neue Technik, Hörsaal B, 3.OG, Kopernikusg. 24 (STMK)

11.12.2017, Schwaz, Wirtschaftskammer (T)

12.12.2017, Linz, Neues Rathaus (OÖ)

13.12.2017, Bischofshofen, Österreichhaus (im Schanzengelände) (SBG)

18.12.2017, Reit im Winkl, Festsaal (T)

29.12.2017, Tamsweg, Gambswirt (SBG)

05.01.2018, Mittersill, Seminarraum der Feuerwehr (SBG)

08.01.2018, Matrei i.O., Kesslerstadl (T)

09.01.2018, Wien, Studio 44, Rennweg 44 (W)

10.01.2018, Mariazell, Volksheim Gußwerk (STMK)

11.01.2018, Bad Ischl, Kongress und Theater-Haus (OÖ)

12.01.2018, Molln, Nationalparkzentrum (OÖ)

16.01.2018, Leoben, Congress Leoben (STMK)

17.01.2018, Tulln, Atrium (NÖ)

24.01.2018, Feldkirch, Pfarrzentrum Feldkirch-Tisis (VBG)

26.01.2018, Judenburg, VS Möderbrugg (STMK)

Weitere Informationen zu den einzelnen Vortragsabenden des „Lawinen Update“ gibt es auf www.alpenverein.at/lawinenupdate