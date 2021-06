Mammut bietet einen Blick hinter die Kulissen, einen tiefen Einblick in das Leben von Kletterern und lässt euch aktiv daran teilhaben: Sei dabei und stelle den Gästen und Experten live all deine Fragen.

Mammut freut sich auf den gemeinsamen Austausch. Wieso? Weil Mammut Swiss 1862 Klettern in der DNA hat. Mammuts Erbe, Expertise, geteilte Leidenschaft – seit fast 160 Jahren – für alle Kletterbegeisterten da draussen.

Folge 1 mit Profi-Kletterer Jakob Schubert

In der ersten Folge begrüssen wir Mammut Pro Team Kletterer Jakob Schubert. Der Österreicher erkletterte sich 2018 in Innsbruck die Goldmedaille im Vorstieg- sowie im Kombinations-Wettbewerb und zählt auch an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu den Medaillenanwärtern.

Im Interview mit den beiden Moderatoren Remo Schläpfer und Dominik Osswald vom Online TV Kanal Actiontalk TV erfahren wir unter anderem mehr über den Athleten, den Menschen, seine Ziele und sein Umgang mit Herausforderungen und Erfolgen in der Wand.

Datum: Donnerstag 10. Juni 2021

Zeit: Ab 20:00 Uhr

Link Climbing Talk

Sprache: Englisch

Fragen: Kann man direkt während des Events im Chat stellen

Über Mammut

Mammut ist ein 1862 gegründetes Schweizer Outdoor-Unternehmen, das Bergsportfans auf der ganzen Welt hochwertige Produkte und einzigartige Markenerlebnisse bietet. Seit mehr als 155 Jahren steht die weltweit führende Premium-Marke für Sicherheit und wegweisende Innovation.

Mammut Produkte vereinen Funktionalität und Leistung mit zeitgemässem Design. Mit der Kombination aus Hartwaren, Schuhen und Bekleidung ist Mammut einer der komplettesten Anbieter im Outdoor-Markt. Die Mammut Sports Group AG ist in rund 40 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 770 Mitarbeitende.

