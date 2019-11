REEL ROCK 14 auf Tour

DAS PROGRAMM DER REEL ROCK 14

THE HIGH ROAD

Wenn die besten Boulderer der Welt neue Maßstäbe setzen, dann tun sie das am liebsten in Bodennähe. Nicht so Nina Williams. Sie ist eine der wenigen Frauen, die sich besonders gerne nur den allerschwierigsten Boulderproblemen widmen: 6, 12 oder sogar 15 Meter über dem Boden. „The High Road“ ist das Porträt einer aufstrebenden Star-Athletin, die sich auch ohne Sicherungsseil in die No-Fall-Zone wagt und sich dort ihren Ängsten stellt.

Länge: 20 Minuten

UNITED STATES OF JOE’S

Joe’s Valley ist ein Bouldergebiet der Extraklasse. Es liegt mitten im ländlichen Utah, ganz in der Nähe eines konservativen Städtchens voller Mormonen, Cowboys und Bergarbeiter. Als eine Gruppe von Punk-Rock-Kletterern dort einfällt, ist der Kulturschock unausweichlich. Die Kletterer und Locals standen sich jahrelang eher skeptisch gegenüber, doch jetzt wollen beide Seiten aufeinander zugehen. Doch wie realistisch ist ein harmonisches Miteinander nach so vielen Jahren des gegenseitigen Misstrauens?

Länge: 20 Minuten

THE NOSE SPEED RECORD

Schon seit Jahrzehnten leisten sich die besten Speedkletterer der Welt ein heißes Rennen um die schnellste Begehung der legendären „Nose“, einer 915 Meter hohen Felswand am El Capitan im Yosemite Valley. Schon längst geht es dabei nur noch um Sekunden, doch dafür nehmen viele Kletterer spektakuläre Stürze in Kauf. Als mit Brad Gobright und Jim Reynolds zwei eher unbekannte Kletterer die Rekordzeit von Free-Solo-Star Alex Honnold unterbieten, ruft der seinen Freund und Yosemite-Experten Tommy Caldwell auf den Plan. Gemeinsam wollen sie eine Bestmarke setzen, die die Zeiten überdauert. Während der Perfektionist Alex Honnold alles auf eine Karte setzt, geht Tommy Caldwell das „Nose“-Projekt etwas zurückhaltender an. Als Familienmensch kann und will er das Risiko nicht unterschätzen – und eine Reihe von Unfällen macht nur allzu deutlich, wie hoch die Konsequenzen eines einzigen Fehltritts sein können.

Länge: 55 Minuten

REEL ROCK 14 – Der Trailer

REEL ROCK 14 – Die Termine

