Das Kletterfestival im PillerseeTal in den Kitzbüheler Alpen wird von 14.-16. Juni 2019 wieder große und kleine Kletterfans in die Steinberge bringen. Bei diversen Workshops können EinsteigerInnen und fortgeschrittene KlettererInnen mit den Kitzbüheler Bergführern erste Versuche am Fels wagen oder ihre Technik verbessern.

Daneben gibt es die Möglichkeit, sich beim SUP oder Canyoning Abkühlung zu verschaffen und den Adrenalinpegel zu steigern. Auf einem speziell angelegten Parcours aus Holzelementen, Seilen und Steinen wird auch der Wettkampfgeist geweckt. Und natürlich steigt bei der ROCKnight eine Party. Für alle ROCKladies gibt es an diesem Wochenende ein exklusives Package mit besonderem Service.

Die Damen checken dazu im Laufe des Freitagnachmittags im ****Hotel Grosslehen in Fieberbrunn ein. Zuerst heißt es noch etwas Relaxen und die vorangegangene Arbeitswoche in der Sauna, am Natur-Badeteich oder auf der Panorama-Liegewiese abschütteln bevor es abends mit dem Ladies-Shuttle nach St. Adolari geht, wo sich alle bei gutem Essen, Live-Musik und einem Kletterfilm kennenlernen.

Der Samstag beginnt mir einer Klettereinheit oder dem Begehen des Übungsklettersteiges in St. Adolari. Anfängerinnen zeigen die Kitzbüheler Bergführer die grundliegenden Techniken, fortgeschrittene Damen dürfen sich an die Routen bis zum 8. Schwierigkeitsgrad wagen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgt ein kurzer Verdauungsspaziergang zum Pillersee, wo das Team von Sup’n‘Fun die Damen in die Kunst des Stand Up Paddlings einweist. Danach wartet mit dem ROCKwarrior Parcours auch schon die nächste Herausforderung.

Am Sonntag geht es auf die Steinplatte in Waidring. Das „s’Schustagangl“ ist dort für alle Klettersteigliebhaberinnen ein besonders Schmankerln mit atemberaubenden Aussichten. Kletterversierte Damen haben auch die Möglichkeit, mit einem Bergführer auf Mehrseillängentour zu gehen.

Vor der Talfahrt mit der Bergbahn gibt es dann noch ein schmackhaftes BBQ im Bergrestaurant Kammerkör und einen Abschiedsdrink. Dann geht es mit zahlreichen neuen Sportsfreundinnenkontakten auf die Heimreise.

Details und Anmeldung unter www.ladiesdays.at