Nachdem die Winter-Camps bis auf einige Online-Webinare nicht stattfinden konnten, freut sich das SAAC Team umso mehr über die angekündigten Öffnungsschritte im Hinblick auf die geplanten SAAC BIKE und CLIMB Camps!

Zur Auswahl stehen 25 Termine in Tirol, Südtirol und Salzburg. Die beste Gelegenheit, sich Know-How über passende Ausrüstung, richtiges Verhalten und Risikooptimierung am Berg oder im Fels anzueignen und aufzufrischen.

Wichtiges Grundwissen für alle, die gerne draußen unterwegs sind, da das Risiko am Berg nie komplett eliminiert werden kann. Vorbeugen kann man mit dem Besuch eines der 2-tägigien kostenlosen Camps.

SAAC BIKE UND CLIMB CAMPS IM ÜBERBLICK

Praxisnah, verständlich und mit viel Freude wird bei den SAAC BIKE und CLIMB Camps Wissen und viele wertvolle Tipps vermittelt. In Theorie und Praxis geht es dabei um Sicherheitsaspekte, Technik, Ausrüstung und Material. Auch das Verhalten in Notfallsituationen ist ein Thema.

Die Kurse, die von staatlich geprüften Bergführer*innen und Bike-Instruktor*innen geleitet werden, dauern zwei Tage. Mitmachen kann jede*r ab 14 Jahren.

NEU – Klettersteig-Camp für Familien in Bruneck und BIKE Camps für Anfänger in der Wildschönau

Premiere feiert diese Sommer-Saison das Klettersteig-Camp speziell für Familien mit Kindern ab 10 Jahren in Bruneck (25.-26. September 2021). Dabei wird der richtige Umgang mit Risiken vermittelt, damit sich auch der Nachwuchs für Kletterabenteuer in den Bergen gut vorbereitet fühlt und weiteren Familienausflügen nichts mehr im Wege steht. In der Wildschönau finden erstmals BIKE Camps für Anfänger statt (auch für E-Bikes).

ANMELDUNG

Wie im Winter sind auch die Sommer-Camps kostenfrei. Detaillierte Informationen zu jedem Camp findet man auf www.saac.at

WIEVIEL ERFAHRUNG IST FÜR DIE TEILNAHME NÖTIG?

Für die BIKE Camps ist etwas Bike-Erfahrung und auch etwas Kondition notwendig, denn es werden – neben der Liftbenutzung – ev. auch einige Höhenmeter bezwungen. Weiters werden ein Full-Suspension Bike mit guter Bereifung (2,25 Zoll oder breiter) und gewarteten Scheibenbremsen benötigt.

Im Bikepark wird von SAAC ein Vollvisierhelm empfohlen (mind. muss jedoch ein stabiler Halbschalenhelm verwendet werden). Außerdem können von unserem neuen Protektoren-Partner IXS kostenlos Knie-/Schienbeinschützer und Ellbogenschützer vor Ort ausgeliehen werden

Für die Kletter-Camps benötigt es Sportkletterkönnen mind. IV. bis V. Grad UIAA (sicheres Halten eines Sturzes und ausreichende Kondition) bzw. bei den Klettersteig-Camps ausreichende Kondition und Trittsicherheit.

SAAC Geschäftsführer Lucky Rauscher freut sich auf die Sommersaison:

„Unser Camp-Angebot für diesen Sommer kann sich sehen lassen, für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, es ist für jeden was dabei. Wir freuen uns, dass die geplanten Öffnungsschritte eine Durchführung der Camps diesen Sommer erlauben.“

Kontinuität und Qualität auf allen Ebenen ist die Basis des Erfolgs von SAAC. Dazu tragen seit über 20 Jahren Regionspartner, Tourismusverbände und Sponsoren mit ihrer Unterstützung bei. Nur mit den wertvollen Beiträgen aller Partner ist es möglich, die SAAC Camps kostenlos anzubieten.

Ein Dankeschön geht auch an die SAAC Partner für die anstehende Sommersaison: Vaude als Bike-Bekleidungsausrüster für die SAAC Bike-Guides sowie Skylotec, Komoot, Bike Hotels Südtirol, Recco, Julbo, IXS, Xenofit, Suunto, Mountain Bike Holidays und das österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit

COVID-19

SAAC hat ein umfangreiches Covid-19 Sicherheitskonzept erarbeitet, um Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer*innen und Bergführer*innen für ein sorgenfreies Camp-Erlebnis zu gewährleisten.

ALLE TERMINE:

SAAC BIKE-CAMPS Sommer 2021

Zillertal Arena, 03.07.21 – 04.07.21

Brixen – Plose, Südtirol, 10.07.21 – 11.07.21

Anfänger-Camp in der Wildschönau, 17.07.21 – 18.07.21

E-Bike-Camp für Anfänger in der Wildschönau, 17.07.21 – 18.07.21

Kronplatz, Südtirol, 24.07.21 – 25.07.21

Girlpower-Camp Kronplatz, 24.07.21 – 25.07.21

Kitzbüheler Alpen, Brixental, 21.08.21 – 22.08.21

Ötztal, 28.08.21 – 29.08.21

Ischgl – Paznaun, 04.09.21 – 05.09.21

Tiroler Zugspitz Arena, 18.09.21 – 19.09.21

Region St Johann in Tirol, 02.10.21 – 03.10.21

SAAC CLIMB-CAMPS Sommer 2021

Kletter-Camp Olympiaregion Seefeld, 19.06.21 – 20.06.21

Kletter-Camp Ötztal, 26.06.21 – 27.06.21

Klettersteig-Camp Tiroler Zugspitz Arena, 03.07.21 – 04.07.21

Kletter-Camp Tiroler Zugspitz Arena, 03.07.21 – 04.07.21

Kletter-Camp Kufsteinerland, 10.07.21 – 11.07.21

Klettersteig-Camp Saalfelden Leogang, 21.08.21 – 22.08.21

Kletter-Camp Saalfelden Leogang, 21.08.21 – 22.08.21

Kletter- und Klettersteig-Camp Neue Regensburger Hütte – Stubaital, 04.09.21 – 05.09.21

Klettersteig-Camp Galtür, 11.09.21 – 12.09.21

Klettersteig-Camp Ötztal, 18.09.21 – 19.09.21

Alpines Klettersteig-Camp Bruneck, 25.09.21 – 26.09.21

Kletter-Camp Bruneck, 25.09.21 – 26.09.21

NEU: Klettersteig-Camp für Familien – Bruneck, 25.09.-26.09.21

Klettersteig-Camp Naturns, 23.10.21 – 24.10.21

Über SAAC / Verein zur Information über alpine Gefahren

Der Verein zur Information über alpine Gefahren wurde 1998/99 in Innsbruck gegründet. Ziel von SAAC ist es, Menschen über Gefahren aufzuklären, ihr Bewusstsein für Risiko am Berg zu schärfen und ihnen die mentalen und physischen Werkzeuge mitzugeben, mit denen Risiko optimiert werden kann.

SAAC ist stolz darauf, in dem Bereich der Gefahren-, Lawinen- und Freeride-Camps eine wichtige Vorreiterrolle eingenommen zu haben. Neben den SAAC Winter-Camps werden seit Sommer 2011 auch SAAC CLIMB-Camps und seit Sommer 2013 SAAC BIKE Camps angeboten.

In Zahlen heißt das: In den letzten 23 Jahren wurden insgesamt mehr als 600 kostenlose SAAC Camps mit mehr als 28.000 Teilnehmer/innen und mehr als 4.000 Bergführertagen durchgeführt.