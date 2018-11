Muss das sein? Diese Frage wird im Bergsport ständig gestellt. Sollen Höhenbergsteiger auf Flaschensauerstoff, Fixseile oder Leitern verzichten? Ist es verantwortungslos, seilfrei in Wände einzusteigen?

Müssen Alpenvereinshütten mit Federbetten, Duschen und WLAN ausgestattet sein? Diese und viele weitere Fragen erläutert das Bergsport-Magazin von Stefan Glowacz in seiner aktuellen Winterausgabe 2018 mit dem Schwerpunktthema „Verzicht“.

In diesem Kontext meint Freikletterpionier Paul Preuß, dass sich ein Meister erst in der Beschränkung zeigt. Bergsteiger-Legende Reinhold Messner fordert gar einen Verzichtsalpinismus.

ALLMOUNTAIN-Autor Tom Dauer fasst es in seinem Beitrag wie folgt zusammen: Verzicht ist Freiheit

Für die neue ALLMOUNTAIN hat sich das Redaktionsteam um Chefredakteur Jürg Buschor und Herausgeber Stefan Glowacz intensiv mit dem Schwerpunktthema „Verzicht“ auseinander gesetzt:

Seit 60 Jahren verzichtet der Deutsche Alpenverein auf neue Hüttenstandorte. Wenn eine bestehende Hütte renoviert oder erweitert wird, ist es den einen zu wenig an Luxus, den anderen zu viel.

ALLMOUNTAIN geht der Frage nach, welchen Komfort eine Berghütte braucht und verträgt. Eine andere Geschichte zum Thema „Verzicht“ handelt von der Entstehung einer Kletter-Ethik. Denn Verzicht auf der einen Seite bedeutet auch immer ein Mehr auf der anderen Seite. ALLMOUNTAIN liefert dazu Gedanken und Fallbeispiele.

Darüber hinaus berichtet ALLMOUNTAIN über die ungewöhnliche Alpinkarriere von Jost Kobusch. ALLMOUNTAIN erklärt, wie der Junge aus dem ostwestfälischen Bielefeld im Schnelldurchgang zum Berufsbergsteiger wurde und was seine Ziele und wildesten Touren sind. Mit der Psychologie des Umkehrens befasst sich ein weiterer Beitrag im neuen Heft: Verirrt, verstiegen oder zu langsam.

Punkte, an denen am Berg die Zeit zur Umkehr gekommen ist, gibt es viele. Aber wie läuft diese innere Entscheidung ab und welche Rollen spielen dabei Gruppen, Geschlechter und die Hormone? Außerdem porträtiert ALLMOUNTAIN die Bergregion Chamonix in den Alpen. Das Montblanc-Massiv über dem französischen Skiort ist Europas Hochschule für Alpinisten, an der sich eine Sehnsuchtstour an die nächste reiht.

ALLMOUNTAIN #9 02/2018 ist ab sofort zum Preis von 9,80 Euro im Handel oder unter www.delius-klasing.de portofrei erhältlich.

