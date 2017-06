Die kletternde Seniorin Monika Trautner wird wieder als Detektivin engagiert: Bei einem Fest in einem Wochenendhaus am Tegernsee wurde Oliver Baudel ermordet. Der begeisterte Kletterer war gerade zum Geschäftsführer einer Outdoor-Ladenkette ernannt worden.

War der Mörder ein Konkurrent in der Firma? Ging es um das Erbe seiner todkranken Mutter? Oder um Olivers bildhübsche Freundin Nicole? Und wie ist die Kletterin Dora in den Fall verstrickt, mit der Oliver viel Zeit am Fels verbrachte?

Um Klarheit zu gewinnen, schleust sich Monikas Enkel Liam bei „Outdoorfun“ ein. Schnell bekommt er erste Einblicke. Dann verfehlt ihn bei einem Kletter-Fotoshooting am Gardasee um Haaresbreite eine Steinlawine: Galt sie ihm? Oder Nicole? War es Zufall oder hat Dora sie ausgelöst, die mit Nicole zerstritten ist?

Monikas Ermittlungen unter Olivers Bekannten in der Kletterszene führen sie unterdessen in die Bayrischen Berge, den Frankenjura und die Dolomiten. Immer wieder stößt sie auf neue Fragen, immer tiefer wird sie in die Verstrickungen gezogen – bis sie in den Bergen angeschossen wird. Ihr ist klar, dass sie dem Täter dicht auf der Spur sein muss.

Monika beschließt, ihm eine Falle zu stellen – und enthüllt schließlich ein tragisches Drama um Besitzgier, Leidenschaft, Hass und Neid – und Liebe.

Die Autorin:

Irmgard Braun klettert seit mehr als dreißig Jahren. Sie führte Erstbegehungen durch und stieg namhafte alpine Routen vor, kletterte erfolgreich in Wettkämpfen und wurde Mitglied der deutschen Sportkletter-Nationalmannschaft. Sie arbeitete als Redakteurin des ALPIN-Magazin und schrieb das Sachbuch „Klettern – aber sicher“. Irmgard Braun lebt in München.

Rother Bergkrimi

Irmgard Braun

Verraten

Monika Trautners 2. Fall

1. Auflage 2017

232 Seiten

Format 13,5 x 20,5 cm, kartoniert

ISBN 978-3-7633-7078-8

Preis € 12,90 Euro (D) 13,30 Euro (A) 16,90 SFr

Auch als E-Book erhältlich:

ePub und Kindle, ISBN 978-3-7633-0145-4

Preis € 9,99 Euro (D) 9,99 Euro (A) 13,50 SFr

