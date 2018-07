Growler von Hydro Flask: Wie frisch gezapft!

So macht die Kletter-, Kajak- oder Wandereinheit noch mehr Spaß: ein kühles Bierchen am Ende des Tages bei Sonnenuntergang mitten in der Natur genießen. Möglich? Na klar! Und ohne dass man eine Kühltasche mit Eiswürfeln mitschleppen muss...

Der 64oz Growler von Hydro Flask hält dank doppelwandiger TempShield™-Vakuumisolierung Dein Lieblingsbier bis zu 24 Std. lang so kühl wie frisch gezapft! Dabei hält das Doppelgewinde die Kohlensäure im Flascheninneren, während der robuste Tragegriff das Ausgießen mit einer Hand ermöglicht. Fotostrecke: Hydro Flask: Growler und True Pint Ausgestattet wurde der Growler mit Hydro Flask‘s Spezial-Pulverbeschichtung, die nicht nur besonders robust ist, sondern auch für einen schweißfreien Griff sorgt. Hochwertiges Lebensmitteledelstahl bewahrt den puren Geschmack des Biers. Passend dazu gibt es den ebenfalls vakuumisolierten 16oz True Pint. Er sieht nicht nur von der Form her so aus wie ein Bierglas, sondern fühlt sich dank abgerundetem Rand beim Trinken auch so an. Die angeschrägte Innenwand lässt zudem das Bier-Aroma optimal entfalten, sodass der Urgeschmack des Biers bis zum letzten Tropfen bewahrt wird. Video: Hydro Flask Growler Fresh Carry System „Reduce, Reuse, Recycle“: Hydro Flask-Produkte sind frei von BPA & Toxinen und 100% recycelbar. UVP: 64oz Growler (1,9 L): € 74,95

16 oz True Pint (ca. 0,33 L): € 29,95 www.hydroflask.com