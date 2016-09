Wer ihn lieb gewonnen hat will ihn nicht mehr missen - wer ihn erst jetzt kennen lernt, wird nächstes Jahr so weit sein. Der kultige Panico Wochenplaner "Zeit im Griff" bietet über das hinaus, was jeder Kalender kann, Impressionen und Infos zu Schnee und Fels.

Dicke 144 Seiten mit über 80 eindrucksvollen Actionfotos, durchwegs in Farbe, mit viel Platz für die täglichen Termine (linke Seite Foto – rechte Seite Wochenkalendarium), inklusive Jahresübersicht mit allen Ferienterminen und Mondphasen plus zwölf Doppelseiten Gebietsinfos mit Topos und Wandbildern. Und das erwartet euch im Kalender Zeit im Griff 2017 Bouldern in Chironico

Sportklettern im Rosenstein (Ostalb)

Sandsteinklettern am Lilienstein

Sportklettern im Viechtal (Ostbayern)

Plattenklettern im Setesdal (Norwegen)

Sportklettern in Gueberschwihr

Alpinklettern Kleiner Wilder (Allgäu)

Wolfgang Güllich

Alpine Klassiker im Wilden Kaiser

Rissklettern in Ettringen

Berliner Bunkerklettern

Skitouren Kaisers Kalender Zeit im Griff 2017

Mit 12 Themen zum Klettern und Bergsteigen in all seinen Formen

Panico Alpinverlag

144 Seiten

220 x 148 mm

80 farbige Abbildungen

Spiralbindung

ISBN-13: 978-3-95611-056-6

16,80 € Hier geht es zum Shop vom Panico Alpinverlag »