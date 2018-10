Wer ihn lieb gewonnen hat will ihn nicht mehr missen - wer ihn erst jetzt kennen lernt, wird nächstes Jahr so weit sein. Unser kultiger Wochenplaner "Zeit im Griff" bietet über das hinaus, was jeder Kalender kann, Impressionen und Infos zu Schnee und Fels.

Dicke 144 Seiten mit über 80 eindrucksvollen Actionfotos, durchwegs in Farbe, mit viel Platz für die täglichen Termine (linke Seite Foto – rechte Seite Wochenkalendarium), inklusive Jahresübersicht mit allen Ferienterminen und Mondphasen plus zwölf Doppelseiten Gebietsinfos mit Topos und Wandbildern. Und das erwartet euch im Kalender Zeit im Griff 2019 Klettern Battert – Schwarzwald

Klettern Adlerklippen – Harz

Sportklettern Trubachtal – Frankenjura

Tradclimbing Pfaffenstein – Elbsandstein

Bouldern Falzarego – Dolomiten

Alpinklettern Feldschijen – Urner Alpen

Sportklettern Lorsbacher Wand – Taunus

Alpinklettern Unendliche Geschichte – Rätikon

Alpinklettern Großer Buchstein – Steiermark

Sportklettern Roggental – Ostalb

Sportklettern Gimbelhof – Nördliche Vogesen

Skibergsteigen Tübinger Hütte – Silvretta Kalender Zeit im Griff 2019

Mit 12 Themen zum Klettern und Bergsteigen in all seinen Formen

Panico Alpinverlag

144 Seiten

220 x 148 mm

80 farbige Abbildungen

Spiralbindung

ISBN-13: 978-3-95611-104-4

16,80 € Hier geht es zum Shop vom Panico Alpinverlag »