Kalender Zeit im Griff 2021

Der letzte Panico Wochenplaner ist dem am 24. Juni in den Schweizer Alpen tödlich verunglückten Hamburger Fotografen Ralf Gantzhorn gewidmet – alle Bilder in diesem Kalender sind von ihm.

Berge und Meer zusammenzubringen war neben dem Klettern und Bergsteigen in den Alpen Ralfs Thema.

Entsprechend ist der geografische Rahmen dieses mal etwas weiter gespannt und führt auch an die Berge Schottlands, Norwegens und nach Patagonien.

Erlebnisberichte seiner Weggefährten runden die 12 Bildstrecken ab.

Die Erlöse des Kalenders gehen an Ralfs Kinder.

Panico Alpinverlag

144 Seiten

220 x 148 mm

80 farbige Abbildungen

Spiralbindung

Titel erscheint im Herbst 2020

Hier geht es zur Bestellung beim Panico Alpinverlag »