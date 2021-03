Extremsportler, Bergsteiger, Jäger und viele andere Outdoor-Enthusiasten brauchen absolut zuverlässige, robuste Lampen, die dunkle Umgebungen blitzschnell in ein genau abgestimmtes Licht setzen – ob extrem hell, besonders weit gestreut, ganz nah, klar fokussiert oder fein gedimmt.

Speziell für höchste Anforderungen haben die Lichtexperten aus Solingen daher die Premiumlinie Signature entwickelt: Die drei Taschenlampen P6R Signature, P7R Signature und P18R Signature und die beiden Stirnlampen H7R Signature und H19R Signature bieten dank ihrer Features variable Einsatzmöglichkeiten. So lassen sich beispielsweise Lichtfunktionen individuell personalisieren, außerdem werden Farben besonders natürlich wiedergegeben.

Die leistungsstarken Lichtpartner werden bereits mit umfangreichem Zubehör geliefert und können dank des Ledlenser Connecting Systems komfortabel mit zusätzlich erhältlichen Accessoires ausgestattet werden. Alle Lampen verfügen über aufladbare Akkus.

Fotostrecke: Ledlenser Signature Linie

Die Premium-Taschenlampen im elegant-minimalistischen Design sind durch ihr hart-anodisiertes Gehäuse extra vor Verschleiß und Korrosion vor Wasser und Staub geschützt, P6R Signature und P7R Signature nach IP68, P18R Signature nach IP54.

Der Lichtkegel kann gezielt fokussiert und defokussiert werden – das Advanced Focus System macht es möglich. Dank der Smart Light Technology lassen sich die Lichtfunktionen individuell personalisieren und damit auswählen, hinzuprogrammieren und in beliebiger Reihenfolge abrufen.

Zusätzlich zum Frontschalter verfügen die Lampen P6R Signature und P7R Signature über einen Mode Switch mit vier Schalterpositionen. Das vereinfacht den direkten Zugriff auf die einzelnen Lichtfunktionen.

Eine sehr natürliche Farbwiedergabe nach CRI 80 und flimmerfreies Licht erhöhen den Komfort. Ein rotes Zusatzlicht an der Seite des Gehäuses trägt zudem zu einer besseren Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln bei.

Die Modelle unterscheiden sich vor allem durch ihre inneren Werte: Die Leuchtweite der P6R Signature beträgt bis zu 240 m, die klassische P7R Signature bringt es auf 330 Meter. Die P7R Signature bietet einen maximalen Lichtstrom von 2.000 Lumen (lm), die P6R Signature von 1.400 lm. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 90 Stunden bei der P7R Signature und bis zu 60 Stunden bei der P6R Signature – jeweils im Energiesparmodus.

Bei der P18R Signature sind es bis zu 70 Stunden. Das Flaggschiff der Serie leuchtet bis zu 720 Meter weit. Dieses Modell bietet zudem eine extreme Helligkeit von 4.500 lm und ist damit auch bei kritischen Einsätzen und in Gefahrensituationen ein starker Begleiter.

Alle Modelle halten dank der Technologie „Constant Light“ den Lichtstrom konstant über einen langen Zeitraum. Die integrierte Akku- und Ladestandsanzeige informiert darüber, wann die Lampe geladen werden muss. Das Laden erfolgt bequem mit dem Magnet Charge System. Die passende Wandhalterung ist bei der P6R Signature und P7R Signature im Lieferumfang enthalten.

Die P6R Signature und die P7R Signature wurden mit dem Red Dot Award Winner 2020 ausgezeichnet. 2021 erhielten sie den German Design Award in Gold.

H-Serie Signature – stufenlos fokussierbares Licht im versiegelten Gehäuse

Im Gebirge, in Höhlen und bei vielen anderen Outdoor-Aktivitäten sollten die Hände frei bleiben. In solchen Situationen sind die robusten Stirnlampen H7R Signature und H19R Signature eine sichere Wahl. So leuchtet die H7R Signature mit 1.200 Lumen bis zu 260 Meter weit, die H19R Signature macht mit 4.000 Lumen und einer Leuchtweite bis zu 330 Meter jede Nacht zum Tage.

Dabei ermöglichen die Highend-Lampen eine besonders natürliche Farbwiedergabe (CRI 80) und punkten mit ihrer Vielseitigkeit. So lässt sich bei der Highend-Stirnlampe H19R Signature per Fusion Beam ein einzigartiges Lichtbild aus je einer individuell regelbaren Flood- und Spot-LED komponieren. Außerdem können die Lampen zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels geschwenkt werden. Die Flex Sealing Technology ermöglicht einen sicheren Schutz nach IP67 vor Staub und Wasser. Trotz dieser Versiegelung bietet Modell H7R Signature eine stufenlose Fokussierung mit dem patentierten Advanced Focus System – eine einzigartige Verbindung bei Stirnlampen. Der Fokus kann sogar bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe noch genutzt werden.

Die High-End-Stirnlampe für anspruchsvolle Outdoor-Enthusiasten, H19R Signature, wurde als herausragendes Sport-Produkt auf der Internationalen Münchner Sportmesse mit dem ISPO Award 2021 prämiert.

Die Bedienbarkeit beider Lampen ist besonders vielseitig. Die Stirnlampe H7R Signature kann intuitiv über den Wheel Switch gesteuert und stufenlos gedimmt werden. Via Bluetooth 5.0 lässt sie sich mit der Ledlenser Connect App individuell konfigurieren und steuern, beispielsweise per Fernbedienung vom Handgelenk aus (als Zubehör erhältlich).

Die H19R Signature kann sowohl über den Drei-Wege-Schalter als auch mit Hilfe des innovativen Tap Modes bedient werden. Dies erfolgt durch seitliches Berühren des Lampenkopfs – funktioniert auch problemlos mit Handschuhen. Zusätzlich ist bei der H19R Signature auch die Bluetooth-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, über welche sich die Lampe ebenfalls bedienen lässt. Für einen flexiblen Einsatz sorgen die mitgelieferten Halterungen, die u. a. auch eine sichere Befestigung am Helm oder auf einem Stativ ermöglichen.

Lieferumfang, Preise und Verfügbarkeit der Signature-Modelle von Ledlenser:

Lieferumfang P6R Signature und P7R Signature:

1 Akkusatz

Gürteltasche aus Leder

Handschlaufe

Magnetladekabel

Wandhalterung

USB Power Adapter

Lieferumfang P18R Signature:

1 Akkusatz

Handschlaufe

Magnetladekabel

Netzteil

Lieferumfang H7R Signature und H19R Signature:

1 Akkusatz

Helm-Befestigungsclips

Helmhalterung (Klebepad, Klettverschlüsse)

GoPro-Adapter

Magnetladekabel

Stativhalterung

Universalhalterung zur Befestigung an Stangen

Verlängerungskabel

USB Power Adapter

Beim Modell H19R Signature wird auch eine Bluetooth-Fernbedienung mitgeliefert.

Die Signature-Linien der P- und H-Serien von Ledlenser sind im gut sortierten Fachhandel verfügbar sowie im Onlineshop: https://shop.ledlenser.com/

UVP P6R Signature: 129 Euro

UVP P7R Signature: 159 Euro

UVP P18R Signature: 249 Euro

UVP H7R Signature: 149 Euro

UVP H19R Signature: 299 Euro

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an.Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind “Engineered & Designed in Germany”. Bei Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.