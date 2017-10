"Das Gehirn ist der wichtigste Muskel beim Klettern!" sagte Wolfgang Güllich. Und deswegen haben die Macher des Café Kraft mit Superstar Jerry Moffatt ein fantastisches Buch über mentales Training produziert, was sie am 20.10.17 der Weltöffentlichkeit vorstellen, yeah!

Alle Waffen, die Dein Geist braucht um Dein Projekt zu klettern, sind in Mastermind enthalten. Und neben Jerrys Weisheit auch die von Chris Sharma, Adam Ondra, Margo Hayes, Alex Megos und vielen anderen.

Am Abend des 20.10.2017 entführt Dich Jerry Moffatt im Nürnberger Café Kraft bei einer großartigen Diashow in seine legendäre Profikarriere und in die Basics des mentalen Trainings.

Eintritt frei!

Außerdem feiern wir die Wieder-Eröffnung von Alex Megos 45er Magnum und der besten Trainingsebene der Welt, unserer „Folterkammer.“ Sie ist jetzt in doppelter Größe wieder zum Leben erwacht!

Wir werden gratis Trainings-Tutorials auf der Trainingsebene an diesem Tag anbieten.

Mastermind Trailer

Save the date!

Gratis Eintritt den kompletten Tag

Mastermind-Buch zum einmaligen Superpreis! Jerry wird die Bücher natürlich auch auf Wunsch signieren – gibt’s ein besseres Weihnachtsgeschenk?

Freibier

Very special Mastermind Cocktails

Jerry’s Diashow um 20.30 Uhr

There was only one thing left to do: Party in Nürnberg!

cafekraft.de