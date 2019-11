Dank aufklappbarem 4-fach-Solarpanel tankt die Powerbank extra-viel Sonne

Bis zu 40 Extra-Stunden für das Mobilgerät

Ausklappbares 4-fach-Solarpanel mit 5 Watt Leistung

Lädt 2 USB-Mobilgeräte gleichzeitig

Status-LEDs für Akku-Ladestand

Zuschaltbare LED-Lampe mit 3 Leuchtmodi

Clever laden mit kostenloser Sonnenenergie: Einfach das 4-teilige Solarpanel aufklappen und es in die Sonne legen. Schon startet der Ladevorgang! Scheint die Sonne einmal nicht, betankt man die Powerbank von revolt einfach an einem USB-Anschluss, z.B. am PC oder per USB-Netzteil.

Fotostrecke: revolt Solar-Powerbank PB-85.s

Die LED-Taschenlampe spendet in der Dunkelheit und nachts Licht, wenn man es braucht. Und im Notfall macht man mit der SOS-Blinkfunktion auf sich aufmerksam!

Integrierter LiPo-Akku mit 8.000 mAh: bis zu 40 Extra-Stunden für das Mobilgerät

Lädt 2 Mobilgeräte gleichzeitig: je 5 Volt, 2,1 A, max. gesamt 2,1 A / 10,5 Watt

LED-Lampe mit 100 Lumen und 3 Leuchtmodi: Dauerleuchten, SOS-Blinkfunktion und Dauerblinken

4 blaue Status-LEDs für Akku-Ladestand

Abnehmbare Schutzhülle mit aufklappbarem 4-fach-Solarpanel: lädt Powerbank per Sonnenenergie mit 5 Watt

Alternativ auch per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) ladbar

Maße: 156 x 82 x 30 mm, Gewicht: 354 g

Solar-Powerbank PB-85.s inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 29,95 EUR

Fazit

Ein sehr nützlicher Begleiter bei allen Outdoor-Aktivitäten, der in keinem Rucksack fehlen sollte.

Hier geht es zur Bestellung bei Pearl »