"Als er mich gesichert hat und ich meine Route geschafft habe, bin ich buchstäblich in Tränen ausgebrochen [...] Ich hatte so etwas noch nie erlebt und es hat mein Leben für immer verändert..." -- Dave Graham

Für viele Kletterer ist Ray Verseau der „beste Sicherer der Welt“. Für ihn ist das Sichern nicht nur ein Sport, es ist sein Leben. Wir hatten das Glück, mit ihm sprechen zu dürfen, damit er uns etwas über seine „Kunst des Sicherns“ erzählt. Hier sind einige Bilder für dich, denn wir wissen, auch du willst ein guter Sicherer sein.

Um ein besserer Sicherer zu werden:

** Original Soundtrack **

– ZIKALI (https://www.zikali.com)

– LINKRUST feat Thiff the Gift „The same old tree“

** Credits **

A Petzl Production (https://www.petzl.com)

Featuring Jean Siuen (https://www.instagram.com/siuenjean)

Dave Graham – Jorg Verhoeven – Said Belhaj – Sasha DiGiulian – Mayan Smith-Gobat – Steve McClure – Klemen Becan – Florence Pinet – Neil Gresham – Mélissa Le Nevé – Chris Sharma

Written & directed by Guillaume Broust

