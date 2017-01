Zum neuen Jahr servieren wir Dir ein motivierendes Sahnstückchen aus dem Café Kraft Media House über die coolste Bouldergang, die bei uns ein und ausgeht: Über 300 Lebensjahre versammeln Blondie, Rudi, Horst und Herwig und die Leidenschaft fürs Klettern ist ungebrochen.

Für uns sind diese Jungs echte Vorbilder, gewiß nicht nur in klettertechnischer Hinsicht. Denn ganz offenbar haben sie sich ihre Lebenslust bis ins hohe Alter bewahrt.

Das möge uns allen so beschieden sein!

Auf ein schönes 2017: Do what you love and love what you.

Happy new year!