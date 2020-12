[VIDEO] Konflikt im Frankenjura zwischen Alex Megos, Markus Bock und Michael Ordnung

Klebehaken aus Kletterroute entfernt

Julian Söhnlein hat in Zusammenarbeit mit Alexander Megos die Route The Last Dance am Schneiderloch eingerichtet. Kurz nach der ersten freien Begehung durch Letzteren wurden die Klebehaken der Route entfernt und am Wandfuss deponiert.

In der jüngsten Episode des Online-TV-Formats Beta von Actiontalk gehen wir den Konflikt auf den Grund und enthüllen, wer die Klebehaken der Route entfernt hat.

