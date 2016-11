Vielleicht DIE Linie in Kochel, nach 40 Tagen Arbeit im Oktober 2016 von Ralf erstbegangen. Über 40 Meter Kletterstrecke, Löcher wie in Céüse, Luft unterm Hintern wie in Céüse, Sprünge wie in Céüse, aber natürlich schönere Buchen.

Vimeo Text Über Nor-a-line (8b/8b+), die im oberen Drittel eine guten Rastpunkt beinhaltet, direkt hinein in die Crux von Black Flag, ein 7C Boulder mit weiten Zügen, der direkt von einem 7B mit kleinen Leisten und einem Sprung gefolgt wird. Danach dann pures Plaisir und ganz zum Ende noch ein Eleminator-Zug. Glückwunsch und auf weitere spektakuläre Linien im zweiten Stock dieser abgefahrenen Wand!