Warum war für ihn dennoch der „Rockmaster Weltcup“ in Arco keine völlige Niederlage?

Welche Lehren zog er aus dem ärgerlichen „Fersenzupfer“?

Was sind seine weiteren Ziele und wie fordernd waren die zurückliegenden Wochen mit vier Weltcups in Folge?

Weshalb kommt für ihn, in ferner „nicht-mehr-Wettkampfkletterprofizukunft“ sehr wohl ein professionelles Traineramt im Ausland, ganz sicher jedoch keine „mediengefragte“ Free-Solo-Kletterlaufbahn infrage?

Erneut gibt’s alle Antworten live on tape in einem Exklusivinterview, geführt von Jürgen Reis, welches bereits Mitte August, also in Max Rudigiers direkter WM-Vorbereitung, die ebenfalls thematisiert wurde, entstand.

Inklusive Vorspann und X-Mas-Gewinnspiel mit Proficoach Sebastian Förster.

Powerquest Postcast: Max Rudigier