Am 18.10.14 ist es soweit: die Frankfurter Meisterschaft (FSM) im Bouldern geht in der Boulderwelt Frankfurt in die zweite Runde! Dabei kann jeder mitmachen - egal ob Frankfurter oder nicht, egal ob Alt oder Jung, ob Anfänger oder Profi. Die Boulderwelt hat 30 Boulder in allen Schwierigkeiten für Euch!