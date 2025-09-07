Produktvorstellung: Outdoor-Clogs & Ankleboots von MUCK BOOT

Die Muckster Lite Modelle von MUCK BOOTS sind genau dafür gemacht: leicht, komfortabel und im Handumdrehen an- und ausgezogen. Ideal für alle, die zwischen Natur, Van und Campingplatz flexibel bleiben wollen – bei jedem Wetter und auf jedem Untergrund.

Für alle, die das Draußensein lieben ist die Lite-Serie der MUCK BOOT Company die perfekte Wahl. Sie verbinden wetterfesten Komfort mit unkompliziertem Handling und sind damit wie gemacht für den flexiblen Campingalltag, spontane Naturerkundungen und entspannte Stunden rund um den Van oder das Zelt.

Der Muckster Lite Clog ist der ideale Schuh für das Camping- oder Vanlife – reinschlüpfen und los. Gefertigt aus besonders leichtem Bio-Lite™-Spritzguss, überzeugt der Outdoor-Clog durch seine Strapazierfähigkeit, einfache Reinigung und hohen Tragekomfort. Seitliche Belüftungslöcher sorgen für Atmungsaktivität und Wasserabfluss – perfekt für feuchte Böden oder in den Waschräumen auf dem Campingplatz.

Die SRC-zertifizierte Sohle bietet zuverlässigen Grip auf nassem Gras, Kies und auf glatten Flächen. Die strukturierte Innensohle gibt guten Halt und unterstützt den Fuß auch bei längerem Tragen.

Ob beim ersten Schritt aus dem Van, beim Kochen im Freien oder auf dem Weg zum See – der Muckster Lite Clog, verfügbar in verschiedenen Farben für Damen, Herren und Kids, steht für Komfort und Funktionalität in jeder Outdoor-Situation.

Der Muckster Lite Ankle wiederum ist die ideale Wahl für all jene, die bei jedem Wetter draußen unterwegs sind – ob beim morgendlichen Hundespaziergang auf dem Campingplatz, beim Einrichten des Vorzelts im Regen oder beim Erkunden feuchter Waldpfade. Auch dieser Schuh ist gefertigt aus besonders leichtem Bio-Lite™-Spritzguss. Er ist vollständig wasserdicht, besonders leicht und schnell trocknend – ideal bei nassem Untergrund oder wechselhaftem Wetter.

Der flexible Schaft sorgt für angenehmen Sitz ohne Druckstellen oder Reibung, selbst bei längerem Tragen. Komfortplus: Die strukturierte Innensohle bietet zusätzlichen Halt und ein angenehmes Gefühl an den Fußsohlen. Die SRC-zertifizierte, rutschfeste Sohle gewährleistet sicheren Tritt auf nassem Gras, schlammigen Wegen oder glatten Steinen am Flussufer. Erhältlich in verschiedenen Farben und Passformen für Damen und Herren ist der Muckster Lite Ankle ein zuverlässiger Begleiter für alle, die draußen flexibel und wetterunabhängig bleiben möchten.

Die beiden Muckster Lite Modelle von MUCK BOOTS setzen auf das innovative Bio-Lite™- EVA-Material, das umweltfreundlicher ist als herkömmliche Spritzguss-Schaumstoffe. Dies wird durch das Green Leaf-Zertifikat der unabhängigen Prüfstelle Intertek bestätigt. Demnach ist das Material in Bioreaktor-Deponien biologisch abbaubar.

Dieses Verfahren wurde gemäß den international anerkannten Testmethoden ASTM D5511-18 und ISO 15985 validiert. Damit leisten die Clogs und Ankleboots nicht nur funktional, sondern auch ökologisch einen wertvollen Beitrag – mit einem besonders geringen Fußabdruck, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn.

Produktdetails Muckster Lite Clog:

100% wasserfreundlich, 100% MUCKPROOF

Aus einem Stück EVA gefertigt

Strukturierte Innensohle für Komfort, Halt und Unterstützung

Seitenöffnungen für Wasserabfluss und Komfort

Leicht zu reinigen/handwaschbar/schnell trocknendes Material

Umweltfreundlichere Bio Lite-Außensohle ist leicht, langlebig und SRC-zertifizierte Rutschfestigkeit

Damengrößen: UK 3 – 9 | 35,5 – 42 EU | Herrengrößen: UK 6 – 13 | 39 – 48 EU

Version Marineblau Blumenmuster Damen – VK-Preis: 84,00 Euro

Version Grey Swirl Damen & Herren – VK-Preis: 84,00 Euro

Version Black Damen & Herren – VK-Preis: 72,00 Euro

Kids-Version – VK-Preis: 59,00 Euro

Online-Shop

Produktdetails Muckster Lite Ankle:

100% wasserfest

EVA aus einem Stück; leicht und einfach an- und auszuziehen

Bequemer Schaftabschluss scheuert nicht am Knöchel

Strukturierte Einlegesohle für Komfort, Griffigkeit und Halt

Leicht zu reinigendes, von Hand waschbares, schnelltrocknendes Material

Umweltfreundlichere Bio Lite-Laufsohle, die leicht und robust ist

Laufsohle für den leichten Einsatz auf härteren Oberflächen

Damengrößen: UK 3 – 9 | 35,5 – 42 EU | Herrengrößen: UK 6 – 13 | 39 – 48 EU

Damenmodell: VK-Preis: 89,00 Euro

Herrenmodell: VK-Preis: 84,00 Euro

Online-Shop

Die Muck Boot Company hat sich dem universellen Problem Muck – Matsch, Dreck, Modder, Schlamm – verschrieben und liefert seit reichlich 25 Jahren passende funktionelle Boots. Muck Boots sind 100 % wasserdichte Stiefel und Schuhe, die den widrigsten Umständen zu jeder Jahreszeit standhalten.

Sie garantieren hochwertigen und zuverlässigen Schutz mit außergewöhnlichem Komfort, passgenau für alle Elemente. Die Marke gehört zur Rocky Brands, Inc. aus Ohio, USA, gelistet an der NASDAQ® unter dem Symbol: RCKY.