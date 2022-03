Adam Ondra neu im Mammut Climbing Team

Das Klettern ist tief in der DNA des Schweizer Traditionsunternehmen verankert. In seiner 160-jährigen Geschichte steht Mammut seit jeher für bewährte Qualität und kontinuierliche Innovation im Klettersport. Attribute, welche vollumfänglich zum Neuzugang Adam Ondra passen.

Mit seinem Ehrgeiz und seiner Leidenschaft treibt der 28-jährige seine Erfolge und den Klettersport stetig voran. Der Tscheche Ondra trifft bei Mammut auf ein ohnehin schon starkes Kletterteam.

Zusammen mit dem Österreicher Jakob Schubert, der Britin Madeleine Cope und der Schweizerin Katherine Choong komplettiert Ondra das Mammut Climbing Team. Stephan Siegrist, Head of Athletes and Ambassadors bei Mammut, ist begeistert:

«Mit Adam stösst eine Persönlichkeit zur Mammut Familie, die sowohl Athletinnen und Athleten als auch Kletterbegeisterte auf der ganzen Welt inspiriert.»

Der Mann der Rekorde

Schon in frühen Jahren kletterte Adam Ondra Routen auf der Schwierigkeitsskala über 8 (französische Skala) – Routen, von denen viele Kletterbegeisterte nur träumen können. Im Teenageralter zählte er bereits zur Weltspitze in der Kletterszene. In den letzten Jahrzehnten erreichte der fünffache Kletterweltmeister eine Vielzahl von weltweiten Erfolgen und Rekorden.

Darunter eine Reihe von Lead- und Boulder-Sportkletterwettbewerben, die Durchsteigung der «Dawn Wall» 9a (5.14d) am El Capitan in den USA, die schwerste Mehrseillängen-Route der Welt und die Erstbegehung von Silence 9c (5.15d) im norwegischen Flatanger. Ein Rekord, der bis heute kein anderer Kletterer und keine andere Kletterin erreicht oder gebrochen hat.

Für die Umsetzung von künftigen Projekten sowie für das Erreichen der hoch gesetzten sportlichen Ziele sieht Adam Ondra in Mammut der ideale Partner:

«Beim Klettern strebe ich immer nach Perfektion, so wie Mammut nach Perfektion bei seinen Produkten strebt. Mammut bietet mir Ausrüstung, auf die ich mich zu 100% verlassen kann und wir beide teilen eine ungebremste Leidenschaft fürs Klettern. Mit Mammut als erfahrenem Partner bin ich überzeugt, dass ich mein Potenzial weiter ausschöpfen kann.»

Über Mammut

Mammut ist ein 1862 gegründetes Schweizer Outdoor-Unternehmen, das Bergsportfans auf der ganzen Welt hochwertige Produkte und einzigartige Markenerlebnisse bietet. Seit mehr als 155 Jahren steht die weltweit führende Premium-Marke für Sicherheit und wegweisende Innovation. Mammut Produkte vereinen Funktionalität und Leistung mit zeitgemässem Design. Mit der Kombination aus Hartwaren, Schuhen und Bekleidung ist Mammut einer der komplettesten Anbieter im Outdoor-Markt. Die Mammut Sports Group AG ist in rund 40 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 770 Mitarbeitende.