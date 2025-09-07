50RP: Wir feiern 50 Jahre Rotpunkt Kletter-Jubiläum im Herzen der Fränkischen Schweiz

Im Rahmen eines großen zweiwöchigen Events blicken wir auf die lange Rotpunkt Klettergeschichte und seine Entwicklung im Laufe eines halben Jahrhunderts gebührend zurück:

Mitten in der Fränkischen Schweiz – in Obertrubach – heißen wir ab Samstag, 13. September 2025 für zwei Wochen in der frisch renovierten Schlöttermühle (direkt unterhalb der Dachlwand) zahlreiche interessierte Klettergäste aus nah und fern willkommen!

Den Auftakt bildet das große Eröffnungswochenende am 13. & 14. September mit dem Start der 50RP Multimedia-Ausstellung und einer gleichnamigen Buchpremiere.

Angereichert mit vielen Workshops, Filmen, Vorträgen, beginnt das Vernissage Opening am Samstag Abend ab 18:00 Uhr. Alles unter dem Motto unseres Projekt-Slogans:

50 Fotos von 50 Kletterern in 50 Routen zum 50. Jubiläum des Rotpunkts.

Abwechslungsreiche 50RP Event Programmpunkte

Das Auftaktwochenende am Samstag und Sonntag bietet bereits eine Vielzahl abwechslungsreicher Programmpunkte:

Alles beginnt schon am frühen Vormittag mit dem gemeinsamen Klettern im Trubachtal oder an anderen Lieblingsspots der Fränkischen Schweiz.

Ab 9:00 Uhr starten an der Schlöttermühle bereits erste Workshops von einigen 50RP Protagonist*innen wie zum Beispiel…

Samstag, 13.9.:

9:30 – 11:00 Uhr: Ganzheitliche Aufwärmroutine mit Jennya Georgieva

11:30 – 14:30 Uhr: Stärken, Schwächen und Selbsteinschätzung am Fels mit Lena Herrmann

Sonntag, 14.9.:

9:30 – 11:00 Uhr: Ganzheitliche Aufwärmroutine mit Jennya Georgieva

11:30 – 14:30 Uhr: Körperwahrnehmung, Bewegungsgefühl und anatomische Grundlagen mit Franzi Dietz

Dienstag 20.9.:

16:00 – 19:30 Uhr: Tradklettern Basics mit Heiko Queitsch

Sonntag 21.9.:

14:00 – 17:30 Uhr: Miniprojekte im Second Go abhaken mit Heiko Queitsch

Am Samstag Abend, den 13. September, treffen sich ab 17:00 Uhr alle Jubiläumsinteressierte in der Schlöttermühle zum großen offiziellen 50RP Opening, bei Snacks, Kuchen, Bier und anderen Getränken.

Im Rahmen der 50RP Foto-Ausstellung präsentieren wir zudem einen Film mit einer Interviewserie vieler namhafter Frankenjura Kletterer, die ihre Sicht rund um die Geschichte des Rotpunkt Kletterns sowie ihren ganz speziellen Draht zur Fränkischen Schweiz erzählen.

*Weitere unserer 50RP Protagonist*innen werden bis zum Event-Abschluss am Sonntag den 28. September zusätzliche Kletter-Workshops durchführen.

50RP Buch-Premiere – „Frankenjura: Ein halbes Jahrhundert Löcher ziehen“

Last but not least, gibt es zum 50RP Opening Event obendrein noch eine Buch-Premiere, in der sozusagen jede/r Kletter- und Frankenjura-Interessierte die „Vollendung“ dieses langjährigen Leidenschaftsprojekts in Form eines schmucken Bildbandes mit nach Hause nehmen kann.

Das zweisprachige 50RP Buch (englisch/deutsch) von Initiatorin und Fotografin Daga Dygas – dem kreativen Kopf hinter diesem Projekt – ist sozusagen eine Ode an den Frankenjura, gebannt auf über 200 hochwertig gestalteten Seiten, mit eindrucksvollen Bildern und Anekdoten aus 50 fränkischen Routen-Klassikern:

Eine chronologische Fels- und Bild-Erzählung aus der reichen Klettergeschichte, die das Rotpunkt-Klettern an den fränkischen Felsen feiert – genau 50 Jahre nachdem Kurt Albert den ersten roten Punkt an fränkischen Fels malte.

Seid also gespannt – wir freuen uns auf euch!

Für weitere Event Updates und genaue Veranstaltungstermine empfehlen wir einen Besuch unserer Website oder unserem Instagram Account zu folgen

Homepage: https://www.imschatten.photo/50rp-2025-event

Instagram: @50years_redpoint

50RP Hintergrund Informationen

Wir stellen Ihnen 50RP vor: das Fotoprojekt zum 50. Jubiläum von Rotpunktklettern im Frankenjura und darüber hinaus. Rotpunkt ist ein Stil in freier Kletterei, der Mitte der 70er Jahre dank des Nürnbergers Kurt Albert in der Fränkischen Schweiz definiert wurde, sich seitdem weltweit ausgebreitet hat und bis heute als die reinste und modernste Ethik im Klettern ausgeübt wird.

Das Jahr 2025 markiert demnach das 50. Jubiläumsjahr seit Beginn dieser Bewegung im Klettersport. Das 50RP Projekt möchte dieses stolze Jubiläum gebührend im Herzen der Fränkischen Schweiz zelebrieren.