Clean Up Day Frankenjura 2022

Der Rockstore Betzenstein und kletterszene.com organisieren am 27. Mai die 6. Ausgabe vom Frankenjura „Clean Up Day”.

Die Klettercommunity will ein Zeichen setzen und sich gemeinsam für eine saubere „Fränkische“ engagieren. Dabei ist es egal, ob der Müll von Gleichgesinnten oder von Radler*innen, Wanderer*innen, Spaziergänger*innen oder anderen Besucher*innen der Fränkischen kommt.

Es geht darum, die Natur von allem zu befreien, was dort nicht hingehört, Haltung zu zeigen und dies an allen anderen Tagen zu leben. Damit wir alle unsere kostbare Zeit in der Natur genießen können.

Mitmachen ist ganz einfach: Jede*r, der am 27. Mai in der Fränkischen unterwegs ist, macht sich an diesem Tag auf die Mission „Müllsammeln“ – am Parkplatz und Wegesrand, im Wald und Klettergebiet.

Eure Abfallsäcke könnt ihr ab 17:00 Uhr in Betzenstein am Rockstore abliefern, wo jeder Helfer*in ein Dankeschön Paket mit einer Kletterszene-Bürste, einem T-Shirt und einem Ortovox Chalkbag inkl. First-Aid-Kit bekommt und automatisch an der anschließenden Verlosung der Sachpreise teilnimmt.

Wer möchte, kann sich am Vormittag kostenlos Müllsäcke (waschbare Säcke von Deuter) und eine Kletterszene-Bürste zum Reinigen von verchalkten Griffen und Tickmarks im Rockstore Frankenjura (ab 10 Uhr) abholen.

Wie es sich für ein fränkisches Fest gehört, wird der Grill ab 18 Uhr geschürt, natürlich mit gutem lokalem.

Fakten: