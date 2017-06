target10a.com ist ein inhabergeführtes, konzernunabhängiges Unternehmen aus Franken. Die Inhaber verstehen sich als Spezialisten für Produkte und Tools rund ums Klettertraining.

Katharina und Christoph Völker über ihren Webshop und das Onlinemagazin:

Bei uns finden Kletterer Trainingsboards, alles fürs Campusboard, Kugeln, Trainingsgriffe und Tools zum Aufwärmen, Athletiktraining oder zur Rehabilitation. Darüber hinaus haben wir noch einiges an allgemeinem Zubehör.

Wir bieten eigene, selbst entwickelte Produkte an, haben aber auch jede Menge Hersteller und Lieferanten aus dem In- und Ausland. Es gibt sowohl etablierte und bekannte Marken, als auch Produkte von sehr kleine Firmen, die uns aber überzeugt haben. Wir arbeiten ständig daran unsere Produktpalette zu erweitern und neue Ideen fürs Kletter- und Bouldertraining umzusetzen.

Unser Unternehmen besteht bereits seit August 2012. Die letzten drei Jahre waren aber vor allem eine praxisbezogene Planungs- und Ausrichtungsphase. In dieser Zeit haben wir ausgelotet wohin target10a. com gehen könnte und ob es überhaupt einen Bedarf an einem, rein ans Klettertraining ausgerichteten, Webshop gibt.

Während dieser Anfangszeit verzichteten wir nahezu komplett auf Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Das soll sich nun aber ändern und wir hoffen target10a.com nun einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dabei wollen wir hauptsächlich Wege gehen, die der Klettercommunity selbst wieder zugute kommen. Sprich über Sponsoring von regionalen Wettkämpfen sowie Anzeigen in Kletterführern und Klettermagazinen. Online wie auch gedruckte Formate. Den Werbeweg über große Konzerne außerhalb des Kletterns wollen wir weitestgehend vermeiden.

Fotostrecke: Katharina und Christoph Völker von target10a.com

Das Magazin

Der zweite Teil unseres Onlineauftritts, ist ein Wissensmagazin rund um das Klettertraining. Hier wird werbefrei und objektiv über Möglichkeiten zur Steigerung der Kletterleistung berichtet. Stand Anfang Oktober: Es befinden sich über 160 Beiträge darin und wir arbeiten weiter!

Unser Wunsch und Ziel ist es, euch ein umfassendes Onlineportal im Bereich des Klettertrainings zu bieten. Wir verstehen uns daher auch als „Content-Aggregator“ und verlinken die besten Videos, Podcasts und News aus dem Netz zu diesem Thema. Dabei wollen wir aber eng im Themenbereich Klettertraining bleiben, da es bereits sehr gute Informationsportale zu allgemeinen Kletterinfos wie Erstbegehungen, Wettkampfergebnisse und Gebietsinfos gibt.

Damit das Ganze auch als Community funktionieren kann, planen wir auch ein Forum mit Schwerpunkt Klettertraining zu etablieren. Außerdem ist jeder gerne dazu eingeladen, uns Links, Informationen oder Beiträge zur Veröffentlichung zu schicken!

Über uns

Wir beide, dass sind Katharina und Christoph Völker, sind begeisterte Kletterer, die jedoch erst spät zu diesem Hobby fanden. Von da an wollten wir aber nichts dem Zufall überlassen und gingen auch recht schnell gezielt trainieren, um das Beste aus uns heraus holen zu können! Der indirekte Startschuss zur Gründung von target10a.com war daher die Entwicklung einiger Trainingstools für den eigenen Bedarf. Das waren z.B. Holzkugeln in verschiedenen Größen und eine neigungsverstellbare Aufhängung für Trainingsboards.

Wir sind zusammen verheiratet und haben eine vier Jahre alte Tochter Diana.

Über Katharina

Jahrgang 1985

Klettert seit 2007

Kletterhighlight: UIAA 9- (Dumbo an der Klinge im Frankenjura)

Weitere Hobbys: Fitness

Juristin

Über Christoph

Jahrgang 1979

Klettert seit 2007

Kletterhighlight: UIAA 11- (Intercooler an der Kalten Wand im Frankenjura)

Frühere Hobbys: Stabhochsprung (Bestleistung: 5,42m)

Informatiker

target10a

Shop: www.target10a.com

Magazin: www.target10a.com/magazin/

E-Mail: info [at] target10a.com