Das Festival beginnt 26. Mai und dauert bis zum 29. Mai 2016, Zentrum ist das Camp im Naturbad Königstein in der Oberpfalz. Am Freitagabend ziehen alle nach Auerbach in die dortige Halle zu einem historischen Treffen: Zum 25-jährigen Jubiläum von Wolfgang Güllichs "Action-Directe" treffen sich nahezu alle Wiederholer der Tour...

… also die besten Sportkletterer ihrer Epoche – auf der Bühne, dazu alte Kumpels der Kletter-WG und die Team-Athleten der Sponsoren. Da steigt ein Riesen-Fest, mit dutzenden Leuten von Moffat bis Megos. Alleine für das Abendprogramm lohnt sich die Anreise für Kletterer aus dem gesamten Frankenjura. Bei so viel Prominenz gibt es dann auch viel zu erzählen: Katharina Saurwein und Jorg Verhoven berichten von ihrer halbjährigen Tasmanien-Kletter-Reise, die „Wild Bunch“ zeigt „Vertical Sailing II“ über Bigwall-Klettern in der Arktis, kurz: Vier Tage feinstes Programm von Workshop über Kletter-Kabarett bis Boulder-Contest. All das findet an den Abenden im Camp und in der Halle statt, tagsüber draußen am Fels gibt es kein Halligalli: dort halten wir uns strikt an die Regeln, ebenso vorbildlich wie schon bei der Erstveranstaltung. Alle Details unter www.kletterfestival.com