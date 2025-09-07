StartNewsWettkampfklettern
Olympia-Flimmernder Rock Master 2025 in Arco

Der Rock Master ist der Inbegriff des Sportkletterns: Das spektakulärste Event der Kletterszene kehrt vom 17. bis 19. Oktober 2025 ins Climbing Stadium von Arco zurück.

Olympia-Flimmernder Rock Master 2025 in Arco (c) RockMaster

In einem Wochenende voller Sport, Spannung und Adrenalin werden einige der erfolgreichsten Kletterstars der Welt die Wände am Fuße des Monte Colodri erklimmen. Eine Einladung zum Rock Master zu erhalten, ist eine Ehre, die nur wenigen Auserwählten zuteilwird.

Das einzigartige und traditionsreiche Format lässt jeweils nur 8 Athlet:innen pro Kategorie zu, die vom Organisationskomitee sorgfältig ausgewählt werden, um sich in KO-Bouldern und im Lead-Duell zu messen – eine Show, die immer wieder aufs Neue begeistert.

Adam Ondra (c) RockMaster

Für die Neuauflage 2025 kündigen Rock Master 20.20 und Garda Trentino die ersten großen Namen an. Im Damenfeld stehen mit Janja Garnbret (SLO), Brooke Raboutou (USA) und Jessica Pilz (AUT) gleich alle Medaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele in Paris 2024 auf der Teilnehmerliste – eine Besetzung, die sich sehen lassen kann. Mit dabei auch die Italienerin Laura Rogora.

Janja Garnbret ist eine Ausnahmeathletin des modernen Kletterns – Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Weltcupsiegerin. Die 1999 geborene Slowenin kann auf eine beeindruckende Titelsammlung zurückblicken, darunter zwei olympische Medaillen: Gold in Tokio 2020 und Silber in Paris 2024. Auch beim Rock Master triumphierte sie bereits drei Mal (2016, 2018 und 2023) und gehört erneut zu den Favoritinnen im Climbing Stadium.

Brooke Raboutou, französisch-amerikanische Kletterin, begeistert mit Technik und Präzision. Sie war die erste Frau weltweit, die Excalibur (9b+) in Arco – erstbegangen von Stefano Ghisolfi – klettern konnte. Nach ihrem 2. Platz beim Rock Master 2023 strebt sie nun nach mehr – doch dabei wird sie auf Jessica Pilz treffen, die als Titelverteidigerin auf ihren vierten Rock Master Sieg aus ist. Die Österreicherin zählt neben ihrer Olympia-Bronzemedaille, dem Lead-Weltmeistertitel und zahlreichen Weltcup-Erfolgen zu den ganz Großen im Sportklettern.

Für Italien geht erneut Laura Rogora an den Start – Polizistin, amtierende Europameisterin und zuverlässige Weltcup-Starterin.

Im Herrenfeld wird es ebenfalls spannend: Neben dem Rock Master Lead-Duell-Sieger 2024, Filip Schenk (ITA), sind Stefano Ghisolfi (ITA), William Bosi (GBR) und Event-Botschafter Adam Ondra (CZE) bestätigt.

Adam Ondra, auch bekannt als „The Alien“, ist eine lebende Legende: Mit sieben Rock-Master-Siegen hält er den Rekord – den er nun mit einem achten Triumph allein besitzen könnte. Sein Trophäenschrank umfasst über 20 internationale Goldmedaillen.

Das Finale 2024 bleibt unvergessen: Filip Schenk gewann das dramatische Lead-Duell – ein Moment, den sowohl das Publikum im Stadion als auch die Zuschauer:innen im Live-TV begeistert verfolgten. Der „Ginger Champion“ kehrt 2025 mit großen Ambitionen zurück nach Arco.

Stefano Ghisolfi (c) RockMaster

Auch Stefano Ghisolfi, Kapitän des italienischen Nationalteams und einer der besten Lead Kletterer der Welt, wird erneut dabei sein. Der Sieger des Lead-Duells 2021 – im selben Jahr auch Weltcupsieger im Schwierigkeitsklettern – will bei seinem Heim-Event glänzen.

Komplettiert wird die erste Gruppe der Herren durch den Schotten William „Will“ Bosi, der im Frühjahr in Drena ebenfalls die Excalibur (9b+) Route erfolgreich klettern konnte – zwei Jahre nach der Erstbegehung durch Ghisolfi.

Der „Vertical Thrill“ des Rock Master wird nicht nur an den Wänden des Climbing Stadiums in Arco gefeiert: Auch Profis, Volunteers, Kletterfans und neugierige Zuschauer:innen werden in den Bann dieses einzigartigen Events gezogen, das drei Tage lang für Nervenkitzel und Begeisterung sorgen wird. Der Eintritt zum Rock Master ist kostenlos.

Eine einfache Online-Registrierung genügt – QR-Code am Eingang vorzeigen und das gesamte Wochenende freien Zugang zum Climbing Stadium genießen.

Weitere Informationen unter www.rockmaster.com

SourceRockMaster (Text & Fotos)
